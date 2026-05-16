Preparan actividades mundialistas y pantallas gigantes para atraer turismo en Tampico

La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, informó que el municipio busca aprovechar el flujo de turistas generado por los partidos, promoviendo además los atractivos locales para incentivar una mayor permanencia de visitantes en la zona.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con la expectativa de recibir visitantes nacionales y extranjeros durante el próximo Mundial de Futbol, el Ayuntamiento de Tampico alista una serie de actividades turísticas, recreativas y de convivencia que iniciarán a partir del 11 de junio, incluyendo la instalación de pantallas gigantes para la transmisión de los encuentros deportivos.

La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, informó que el municipio busca aprovechar el flujo de turistas generado por los partidos, promoviendo además los atractivos locales para incentivar una mayor permanencia de visitantes en la zona.

La estrategia de promoción se ha enfocado principalmente en el estado de Nuevo León, aprovechando la cercanía con la zona sur de Tamaulipas, así como la conectividad aérea desde la Ciudad de México, con la intención de que quienes asistan a los encuentros aprovechen para recorrer distintos puntos turísticos de la región.

En materia de seguridad, la alcaldesa indicó que se mantendrán operativos similares a los implementados durante Semana Santa y recientes periodos vacacionales, con el objetivo de ofrecer condiciones seguras para turistas y familias.

«Vamos a mantener los esquemas de seguridad que ya se han venido aplicando en temporadas vacacionales para garantizar tranquilidad a quienes nos visiten y a la ciudadanía»

Como parte del programa se instalarán pantallas gigantes para transmitir los partidos del Mundial, donde se prevé reunir hasta mil personas en espacios públicos habilitados para la convivencia familiar.

Además de las transmisiones deportivas, las autoridades contemplan desarrollar activaciones temáticas y dinámicas relacionadas con el evento futbolístico, convirtiendo estos sitios en espacios recreativos y de encuentro social.

Los puntos considerados para estas actividades incluyen la Velaria como sede principal y un espacio alterno en el Centro de Bienestar de la colonia Borreguera, donde se concentrarán parte de las acciones dirigidas a residentes y visitantes.