Reconoce Armando Martínez a maestros altamirenses con emotivo festejo

El alcalde de Altamira entregó reconocimientos por trayectoria docente y otorgó la Medalla al Mérito Educativo “Prof. Manuel Castellanos Lara” al Mtro. Paulino Lara Cornejo

Por. Benigno Solís.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Junto a la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez encabezó un emotivo festejo con motivo del Día del Maestro, donde reconoció la invaluable labor y compromiso de quienes han dedicado su vida a la formación educativa de niñas, niños y jóvenes altamirenses.

Durante la celebración, el presidente municipal hizo entrega de reconocimientos a maestras y maestros con 25, 30, 40 y hasta 46 años de servicio, destacando su entrega, vocación y amor por la enseñanza, pilares fundamentales en el desarrollo de la sociedad.

Asimismo, se otorgó la Medalla al Mérito Educativo “Prof. Manuel Castellanos Lara” al Mtro. Paulino Lara Cornejo, supervisor escolar de la Zona 195 del Sector 17 de nivel primaria, en reconocimiento a su destacada trayectoria y valiosa aportación al sector educativo.

En su mensaje, el alcalde Armando Martínez agradeció a las y los docentes por su dedicación y esfuerzo diario en las aulas.

“Gracias a todas y todos los docentes por su dedicación y por formar generaciones que construyen un mejor futuro para Altamira”, expresó.

Con este reconocimiento, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir respaldando la educación y dignificando la labor magisterial en Altamira.