Récord de nidos de tortuga lora en Playa Bagdad

Este fenómeno representa una señal positiva para el ecosistema y confirma que esta zona se está consolidando como un sitio de gran importancia ecológica.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO – LA RAZÓN

Una histórica anidación de tortuga lora se registró en la Playa Bagdad, de Matamoros, donde fueron recuperados 51 nidos a lo largo de 50 kilómetros de playa, marcando un nuevo récord para esta zona del litoral tamaulipeco.

La organización ambiental Conibio Global informó que esta cifra superó ampliamente el récord anterior de 37 nidos localizados en un solo día, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes para la conservación de esta especie marina en la región.

Así también, destacaron que hoy se esperan mas recorridos e incremente dicha cifra.

«El día de ayer vivimos una fuerte arribada de tortuga lora que marca un hecho histórico para la conservación en Playa Bagdad».

«Durante nuestros recorridos logramos recuperar 51 nidos de tortuga lora a lo largo de 50 kilómetros de playa, superando nuestro récord anterior de 37 nidos en un solo día», informó dicha asociación ambiental.

Durante los recorridos de vigilancia y monitoreo, técnicos comunitarios y voluntarios trabajaron durante toda la jornada para proteger cada uno de los nidos detectados, en medio de una fuerte arribada de tortugas lora.

La agrupación destacó que este fenómeno representa una señal positiva para el ecosistema de Playa Bagdad y confirma que esta zona se está consolidando como un sitio de gran importancia ecológica para la anidación de tortugas marinas en los próximos años.

Asimismo, Conibio Global reiteró que la actividad continúa este día, por lo que no se descarta que el número de nidos siga aumentando conforme avance la temporada de arribazón.