«Rehabilitación de espacios deportivos fortalece el tejido social»: Mónica Villarreal

La edil dijo que las políticas públicas implementadas de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno han permitido que Tampico permanezca entre los municipios del país con mejor percepción de seguridad.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, afirmó que la rehabilitación de espacios deportivos contribuye a la recomposición del tejido social al generar áreas de convivencia y desarrollo para niñas, niños y jóvenes.

Lo anterior durante la entrega de la rehabilitación del campo sintético Alejandro “Tranvía” Díaz, ubicado en la colonia Enrique Cárdenas, obra realizada con respaldo de la administración estatal.

“Hoy, el gobernador responde. Hoy estamos en una de esas 13 canchas que se han rehabilitado de manera completa, dando dignidad a un espacio público en donde las familias tampiqueñas se pueden reunir a convivir, a restaurar ese tejido social”

La edil dijo que las políticas públicas implementadas de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno han permitido que Tampico permanezca entre los municipios del país con mejor percepción de seguridad.

“Seguir viviendo en un municipio seguro. Hoy estamos en el noveno lugar a nivel nacional de percepción de seguridad según la encuesta ENSU y es gracias a esa política diaria del gobernador en materia de seguridad”, señaló.

Villarreal Anaya explicó que el espacio deportivo lleva el nombre de Alejandro “Tranvía” Díaz, fundador de la colonia Enrique Cárdenas y ex jugador del equipo Orinegros.

Expresó que deportistas tampiqueños continúan representando al municipio en competencias nacionales y recordó que el año pasado obtuvieron 35 medallas.

La presidenta municipal indicó que con esta obra se benefician habitantes de las colonias Enrique Cárdenas, Valle, López Portillo y Borreguera, quienes además de la cancha de futbol rehabilitada podrán utilizar una cancha de basquetbol, área de juegos infantiles y una pista de trote de 270 metros lineales.

Asimismo, señaló que la administración municipal mantiene alineación con los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud para promover espacios públicos destinados a la niñez y juventud.

“Es la cancha de la Luxemburgo, Carmen Romano, Puertas Coloradas, Correcaminos, Baby Pérez, Maracaná, Plaza Estrella, Plaza del Triunfo, Bordo de la Morelos, esa la hizo completita el gobierno del estado a través de Lazos del Bienestar, Metro 1, Metro 2, 18 de Marzo y la que lleva el nombre de nuestro mundialista tampiqueño Joaquín del Olmo; en total 15 canchas que van a restaurar el tejido social”, puntualizó.