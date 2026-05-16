Seis futbolistas del sur de Tamaulipas disputarán final de Olimpiada Nacional: INDE

Virués Lozano recordó que el estratega Miguel Mendoza ya llevó anteriormente a Tamaulipas a conquistar un campeonato nacional.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Seis futbolistas del sur de Tamaulipas integran la selección estatal que disputará la final de la Olimpiada Nacional de fútbol el próximo 27 de mayo, informó el director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Alejandro Virués Lozano.

Durante la entrega de la rehabilitación del campo sintético Alejandro “Tranvía” Díaz en la colonia Enrique Cárdenas de Tampico, el funcionario estatal reconoció a los jugadores tamaulipecos que representarán al estado en la justa nacional.

“De Tampico: José Luis Pérez Lumbreras y José Ricardo Marroquín Reyes; de Madero, Cristhoper Tapia Hernández y Yosi Guadalupe de los Reyes; de Altamira, Andrei Guzmán Valdez y Lucas Cruz Pérez. Todos comandados por el entrenador Miguel Mendoza”

Virués Lozano recordó que el estratega Miguel Mendoza ya llevó anteriormente a Tamaulipas a conquistar un campeonato nacional.

“Esa final que se ganó en el 2012 el entrenador era Miguel Mendoza. Sé que vamos a ganar la medalla de oro”

El titular del INDE expresó que la Olimpiada Nacional representa el evento amateur más importante del país, reuniendo a cerca de 50 mil atletas de distintas disciplinas.

Asimismo, señaló que Tamaulipas buscará conquistar nuevamente el campeonato nacional de futbol, luego del histórico triunfo conseguido el 26 de mayo de 2012 en León, Guanajuato, cuando la selección tamaulipeca derrotó 1-0 a Hidalgo.

Durante el evento, Virués Lozano refirió además la importancia de la rehabilitación de espacios deportivos para fortalecer la convivencia social y el desarrollo juvenil.

“Hoy, gracias al respaldo y visión de nuestro gobernador, el deporte en Tamaulipas sigue avanzando con hechos, espacios dignos e inversión real para beneficio de las familias. Porque cuando se invierte en el deporte se invierte en paz, en salud, prevención y en el futuro de nuestra niñez tamaulipeca”

El funcionario añadió que el campo sintético Alejandro “Tranvía” Díaz honra la trayectoria de una de las figuras emblemáticas del fútbol del sur de Tamaulipas, integrante del equipo Orinegros campeón de la temporada 1972-1973.