Sur de Tamaulipas espera posible reclasificación de tarifas eléctricas

El funcionario explicó que actualmente diez municipios se mantienen en revisión, luego de que una primera etapa incluyera a otros cinco municipios aprobados dentro del proceso de evaluación tarifaria.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El sur de Tamaulipas se encuentra dentro de la segunda etapa de análisis para una posible reclasificación de tarifas eléctricas por parte de la Comisión Federal de Electricidad, informó el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez.

El funcionario explicó que actualmente diez municipios se mantienen en revisión, luego de que una primera etapa incluyera a otros cinco municipios aprobados dentro del proceso de evaluación tarifaria.

“De las mesas de Conagua que tenemos una vez cada mes, se ha pedido demostrar que nuestras mediciones termométricas coinciden en el marco de la Norma Oficial Mexicana con las mediciones que tiene validadas la propia Conagua. CFE positivo, Conagua positivo; aquí depende que este año sea más cálido que el anterior, lamentablemente porque depende del clima”

Indicó que mensualmente se realizan mesas de trabajo entre el Gobierno de Tamaulipas, la Comisión Nacional del Agua y la CFE para validar las temperaturas registradas conforme a la Norma Oficial Mexicana.

Además de Tampico y la zona sur del estado, los municipios incluidos en la revisión son Abasolo, El Mante, Ciudad Victoria, Soto la Marina, Güémez, Padilla, Jiménez y Nuevo Laredo.

Ángel Jiménez expresó que el resultado final del proceso podría definirse hasta octubre de este año.

Asimismo, aclaró que actualmente ningún municipio de Tamaulipas cuenta con la tarifa eléctrica 1F, considerada la más baja del país, por lo que el proceso corresponde únicamente a reclasificaciones entre categorías existentes.

“Un representante popular decía que había que mantener el goce de la tarifa 1F. No ha habido nunca ningún municipio en tarifa 1F. Si están en D pasan a E, los que estaban en C pasaron a D, pero no ha habido ninguno que haya logrado la tarifa 1F que es la tarifa más baja”, sostuvo.

El secretario señaló que una eventual reclasificación podría representar ahorros de entre 25 y 40 por ciento en los recibos de energía eléctrica, dependiendo del nivel de consumo y de la eficiencia energética de cada hogar.

“El rango es de 25, 30, 35 o 40 por ciento; depende del nivel de consumo y la eficiencia. Podemos ser más eficientes y pagar menos, se va a ver reflejado en el recibo”

No obstante, advirtió que el beneficio podría perderse si no se fomenta el ahorro energético entre la población.

“Necesitamos hacer mucha eficiencia energética para que la reclasificación tarifaria no sea una carta para que se desperdicie la energía, porque lo que va a pasar es que la gente siente que ya pagó menos y va a poner el clima y dejar la puerta abierta”,ñ

Finalmente, informó que desde el año pasado se impulsa un programa estatal de eficiencia energética que promueve el uso de equipos con sello FIDE, sustitución de luminarias y medidas de ahorro doméstico, además de orientar a la población mediante las redes sociales y páginas oficiales de la Secretaría de Desarrollo Energético.