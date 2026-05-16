Tamaulipas recibió 26 canchas nuevas y rehabilitó 43 con recursos estatales: SEBIEN Tamaulipas

Casas González indicó que además se realizaron 43 murales comunitarios dentro del programa Mundial Social

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas, Silvia Casas González, informó que la entidad fue beneficiada con 26 nuevas canchas deportivas como parte de la estrategia nacional rumbo al Mundial Social México 2026, además de concretarse la rehabilitación de 43 espacios con recursos estatales.

Durante la entrega del campo sintético Alejandro “Tranvía” Díaz en la colonia Enrique Cárdenas de Tampico, la funcionaria estatal resaltó el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura deportiva y comunitaria.

“Hoy, el Gobierno de México está construyendo mil 200 canchas deportivas en 29 estados. En Tamaulipas fuimos privilegiados con 26 canchas nuevas de fútbol y aquí en los municipios de la zona sur como Aldama, Altamira y Ciudad Madero recibieron canchas nuevas de fútbol 7, 11 y 5”, expresó.

Expresó que por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, el estado reforzó esta estrategia mediante inversión propia.

“Se rehabilitaron 43 canchas con recursos estatales; sin embargo, no nos quedamos ahí. Se sumaron las presidencias municipales, los alcaldes y las alcaldesas para mejorar múltiples espacios deportivos”

Casas González indicó que además se realizaron 43 murales comunitarios dentro del programa Mundial Social, en los que participaron niñas, niños y jóvenes junto a 35 artistas urbanos tamaulipecos.

La funcionaria afirmó que la recuperación de espacios deportivos fortalece la convivencia social, fomenta la participación comunitaria y contribuye a la construcción de paz entre la población juvenil.