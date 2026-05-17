Crecimiento económico y vulnerabilidad: la paradoja social mexicana

Legitimidad y Poder/Alberto Rivera

La discusión pública en México suele simplificar la realidad económica del país a una dicotomía reducida: quienes sostienen que el país avanza y quienes afirman que permanece estancado. Sin embargo, los indicadores recientes sobre ingresos, gasto y comportamiento económico de los hogares muestran un escenario mucho más complejo y, al mismo tiempo, más revelador de las transformaciones sociales y políticas que atraviesa México.

En los últimos años se observa una mejora relativa en los niveles de ingreso de amplios sectores de la población, particularmente en los segmentos históricamente más rezagados. El incremento salarial, la expansión de los programas sociales, la recuperación del empleo y el flujo sostenido de remesas han contribuido a modificar parcialmente la estructura distributiva del ingreso en el país. La evidencia estadística reciente confirma que los hogares de menores ingresos registraron aumentos proporcionales relevantes respecto a periodos anteriores.

No obstante, asumir que este comportamiento, por sí mismo, representa una consolidación del bienestar sería una interpretación incompleta.

México enfrenta actualmente una paradoja distributiva: una mejora parcial del ingreso que coexiste con la persistencia de vulnerabilidades estructurales.

El ingreso de los hogares aumentó, pero la percepción de estabilidad económica no necesariamente evolucionó en la misma proporción. Una parte importante de las familias mexicanas continúa operando en condiciones de fragilidad financiera, donde cualquier contingencia —una enfermedad, la pérdida de empleo, el incremento de precios o el endeudamiento— puede alterar significativamente su equilibrio económico.

Esto obliga a distinguir entre el crecimiento del ingreso y la consolidación del bienestar sostenible.

Desde una perspectiva estructural, la vulnerabilidad contemporánea ya no se expresa únicamente en la pobreza extrema o en la carencia absoluta de recursos. Hoy también se manifiesta en la ausencia de certidumbre. Existen hogares que logran cubrir sus necesidades básicas, pero carecen de capacidad de ahorro, de estabilidad patrimonial o de mecanismos de protección frente a riesgos económicos futuros.

La estabilidad social depende menos del ingreso nominal y más de la capacidad de las familias para mantener condiciones de seguridad económica a lo largo del tiempo.

En este contexto, uno de los elementos más relevantes es el comportamiento diferenciado entre los estratos sociales. Mientras los sectores de menores ingresos muestran mejoras asociadas principalmente a transferencias sociales y a la recuperación salarial, amplios segmentos de las clases medias enfrentan presiones crecientes derivadas del aumento de los costos de salud, educación, vivienda, transporte y servicios.

El resultado es una percepción simultánea de avance y desgaste.

Desde la sociología económica, este fenómeno resulta especialmente importante porque modifica las percepciones subjetivas sobre la movilidad social. No basta con que el ingreso aumente; las familias necesitan percibir una capacidad real de progreso, acumulación y estabilidad futura. Cuando eso no ocurre, surge una sensación de incertidumbre permanente, incluso en contextos de mejora estadística.

Esa tensión ayuda a explicar parte del estado emocional y político del país.

La transformación distributiva observada en años recientes también tiene profundas implicaciones políticas. Durante décadas, México mantuvo estructuras de desigualdad relativamente rígidas, en las que el crecimiento económico no necesariamente modificaba las condiciones materiales de los sectores más pobres. Hoy existe evidencia de una alteración parcial en esa dinámica, particularmente en los niveles de ingreso inferiores.

Esto contribuye a comprender por qué amplios sectores sociales mantienen niveles significativos de legitimidad hacia el modelo de política social implementado en los últimos años. La percepción de apoyo gubernamental no surge únicamente de la narrativa política; también responde a experiencias materiales concretas de segmentos históricamente excluidos.

Sin embargo, la persistencia de las desigualdades territoriales sigue siendo uno de los principales límites estructurales del desarrollo nacional.

Las diferencias regionales en ingresos y gastos reflejan un país que avanza a distintas velocidades. Mientras algunas entidades se benefician de procesos de industrialización, inversión y relocalización productiva, otras permanecen altamente dependientes de las economías informales, de las transferencias o de actividades de baja productividad.

La desigualdad territorial no solo tiene efectos económicos; también impacta en la cohesión social, la percepción institucional y las identidades políticas regionales.

Otro elemento central es el comportamiento del gasto en salud. Los hogares mexicanos continúan destinando una proporción significativa de sus ingresos a cubrir necesidades médicas de manera privada, particularmente ante limitaciones de la cobertura efectiva o de la capacidad operativa del sistema público.

Este dato resulta especialmente relevante porque evidencia que una parte importante de la vulnerabilidad social en México sigue asociada a la capacidad de enfrentar contingencias sanitarias. En términos prácticos, enfermarse sigue siendo uno de los mecanismos más rápidos de deterioro económico para millones de familias.

Por ello, la discusión sobre el desarrollo no debería centrarse exclusivamente en variables agregadas de crecimiento o de ingreso. El verdadero desafío estructural consiste en construir condiciones de bienestar sostenibles capaces de reducir vulnerabilidades, ampliar capacidades sociales y generar certidumbre económica a largo plazo.

México atraviesa una etapa de transformación distributiva relevante, pero aún insuficiente para consolidar una estabilidad social duradera.

La evidencia disponible muestra que el país logró mejorar parcialmente su capacidad de ingreso. El reto pendiente consiste ahora en transformar ese crecimiento en movilidad social efectiva, en la reducción estructural de las desigualdades y en la construcción de confianza colectiva.

El problema de fondo no es solo cuánto crece la economía, sino también qué tan capaces son los hogares de mantener la estabilidad en contextos de inflación, enfermedad o pérdida de ingresos.