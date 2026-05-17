Detienen a presunta célula de banda delictiva

La Guardia Estatal le marca el alto a personas sospechosas a bordo de una camioneta: son perseguidos y arrestados

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón

REYNOSA, TAM.- Elementos de la Guardia Estatal detuvieron a cuatro presuntos integrantes del crimen organizado luego de una accidentada persecución ocurrida el sábado por la mañana en la colonia Anhelo, en Reynosa.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad, los oficiales recibieron un reporte sobre una camioneta con personas sospechosas que se desplazaba por la zona, por lo que comenzaron su búsqueda.

Fue a la altura del libramiento a Monterrey donde localizaron el vehículo y le marcaron el alto; sin embargo, los tripulantes aceleraron, lo que originó una persecución que terminó con su captura.

Los agentes lograron detener a dos hombres y dos mujeres, y les aseguraron un arma corta, un envoltorio con marihuana y dos equipos de radiofrecuencia que, según las primeras investigaciones, eran utilizados para monitorear los movimientos de policías estatales, federales y elementos del Ejército.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.