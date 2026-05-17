El goce del poder

En Público/Nora Marianela García Rodríguez

El poder en Tamaulipas no falla porque carezca de recursos ni porque le falten funcionarios capaces; falla porque resolverlo implicaría renunciar a él, y esa es una contradicción que ningún aparato político ha superado voluntariamente en ninguna parte del mundo.

Eso no es una crítica moral sino una descripción de cómo funcionan las estructuras cuando nadie las obliga a cambiar; y en Tamaulipas, con su desigualdad territorial que lleva décadas sin moverse de fondo, las condiciones para que esa lógica opere sin resistencia llevan tiempo dadas.

El poder no se disfruta resolviendo problemas. Se disfruta permaneciendo. En Tamaulipas eso tiene nombre y tiene presupuesto: más de 53 mil millones de pesos anuales, cerca del 70% en gasto corriente, en nómina, en la maquinaria que se paga a sí misma antes de transformar lo que administra.

Quien gobierna necesita a quien es gobernado para saber que gobierna. Sin el ciudadano que solicita, que espera en la fila, que agradece lo que debería recibir por derecho, el funcionario pierde el espejo donde su autoridad se confirma.

Cada vez que un trámite se convierte en favor, que una obra llega porque hay elección y no porque hay necesidad, que un apoyo se entrega con el nombre del funcionario estampado en la bolsa, se reproduce esa mecánica con una precisión que ningún manual de gobierno tendría la honestidad de describir.

El ciudadano que llega a una dependencia no solo va a resolver un papel. Va, aunque no lo sepa, a ser reconocido por alguien que tiene el poder de tratarlo como sujeto con derechos o como receptor de favores.

Cuando el Estado elige lo segundo, no está fallando; está ofreciendo exactamente lo que su lógica produce: la sensación de haber sido visto, de haber importado lo suficiente como para que alguien en una oficina moviera un expediente. Esa sensación engancha más que cualquier política pública bien diseñada, porque no satisface una necesidad concreta sino algo más profundo: la necesidad de existir ante quien tiene autoridad.

El sistema que convierte derechos en favores no es un sistema corrupto en el sentido legal del término; es un sistema que aprendió a gobernar a través del agradecimiento.

La promesa es la pieza central de ese mecanismo. No la que se cumple, sino la que se renueva. En cada plan de desarrollo, en cada presentación con gráficas que suben mientras los municipios del sur del estado llevan dos décadas sin variación real, la promesa no está fallando; está funcionando exactamente para lo que sirve.

Su función no es cumplirse. Es mantener la espera organizada, darle sentido al ciudadano que aguarda y convertir esa paciencia en participación política involuntaria. Tamaulipas ha operado bajo esa lógica durante varios ciclos electorales sin que nadie haya necesitado diseñarla; las estructuras no necesitan arquitectos, solo actores que las reproduzcan sin preguntarse por qué.

Lo que hace que todo esto funcione no es que los ciudadanos ignoren lo que ocurre. Es que lo saben y lo asumen como inevitable. Aquí siempre ha sido así no es resignación; es el resultado de décadas en las que un orden logró presentarse como naturaleza y no como decisión, como paisaje y no como construcción.

Una sociedad que percibe los límites del sistema como los límites de lo posible no necesita ser controlada desde afuera. El control ya está adentro, incorporado en la manera de entender qué se puede pedir y qué es mejor agradecer cuando llega.

El poder que necesita la exclusión para legitimarse no puede eliminarla sin eliminarse a sí mismo; por eso la promesa de igualdad, de acceso, de inclusión, nunca termina de cumplirse pero tampoco desaparece. Su función no es cumplirse sino mantener al ciudadano cerca del horizonte sin que lo alcance.

Ese horizonte que siempre se mueve es el dispositivo más eficaz que existe para gobernar sin cambiar nada: justifica el presente, organiza la paciencia y convierte la exigencia en impaciencia mal entendida.

El problema en Tamaulipas no es que quienes gobiernan sean malos; es que no necesitan serlo. La estructura funciona igual de bien con personas decentes, y eso, hay que reconocerlo, es un logro de ingeniería política que pocas regiones del país han perfeccionado con tanta dedicación.