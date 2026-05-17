Estima PC Regional 100 familias susceptibles a inundaciones en Tampico y Ciudad Madero

Autoridades estatales y municipales mantienen coordinación permanente rumbo al inicio de la temporada de huracanes en el Océano Atlántico, programada para el próximo 1 de junio.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Alrededor de 100 familias de Tampico y Ciudad Madero son consideradas vulnerables a posibles inundaciones derivadas de las lluvias, informó Rafael Chirinos Aguilar, subdirector regional de Protección Civil en el sur de Tamaulipas, con base en los censos realizados por las administraciones municipales de la zona.

El funcionario explicó que en Tampico se tienen identificados diversos sectores de riesgo por su ubicación en zonas bajas, mientras que en Ciudad Madero se ubican colonias históricamente afectadas durante temporadas de precipitaciones intensas.

“Te puedo enumerar las zonas en donde puede haber vulnerabilidad, zonas bajas de Tampico: Pescadores, Sauce, abajo del puente Tampico. En el caso de Madero, muy marcado la colonia Hipódromo… Altamira tiene identificadas colonias… Tampico a lo mejor aproximadamente entre unas 50 o 60 familias… Madero unas 40 familias”

Chirinos Aguilar señaló que las autoridades estatales y municipales mantienen coordinación permanente rumbo al inicio de la temporada de huracanes en el Océano Atlántico, programada para el próximo 1 de junio.

Recordó que durante el año pasado la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, acudió al sur de Tamaulipas para supervisar las acciones preventivas implementadas ante las lluvias.

Asimismo, dijo que existe la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya de fortalecer el trabajo conjunto entre dependencias estatales y municipios.

“Es una de las indicaciones que el gobernador nos ha instruido, por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil a cargo de Luis Gerardo González de la Fuente, que estemos trabajando con los municipios”

El subdirector regional de Protección Civil dijo que recientemente se registraron lluvias atípicas en la zona sur del estado, por lo que continúan las labores preventivas y de preparación en los municipios para reducir riesgos durante la próxima temporada de ciclone