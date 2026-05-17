Investigan presunta muerte por golpe de calor en Tamaulipas; aún no está confirmada

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud Federal, nueve personas han requerido hospitalización en Tamaulipas por afectaciones relacionadas con las altas temperaturas

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas mantiene bajo investigación una presunta defunción asociada a golpe de calor en la entidad, mientras continúan registrándose casos de afectaciones por las altas temperaturas, informó la secretaria de Salud estatal, Adriana Marcela Hernández Campos.

La funcionaria señaló que el caso aún se encuentra en proceso de análisis por parte del comité correspondiente, por lo que todavía no puede confirmarse como una muerte derivada de las condiciones extremas del clima.

“Estamos como siempre haciendo las recomendaciones y más en estas épocas porque ya hemos teniendo casos de deshidratación. Ahorita estamos teniendo un caso que todavía está por confirmarse por medio de un Comité si es o no por causa de golpe de calor”

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud Federal, nueve personas han requerido hospitalización en Tamaulipas por afectaciones relacionadas con las altas temperaturas.

Los casos se han presentado en: Ciudad Victoria, Soto la Marina, El Mante, Miguel Alemán y Antiguo Morelos, además de mantenerse bajo revisión una defunción ocurrida en El Mante.

Ante el incremento de temperaturas, Hernández Campos exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas y acudir oportunamente a los servicios médicos en caso de presentar síntomas de deshidratación.

“Estamos dando información, educación para que toda la población esté protegiéndose en cuanto a prevención, promoción a la salud. Que evite en el día el sol en horas pico, que usen bloqueador. Obviamente si tienen síntomas de deshidratación que acudan con tiempo hacia un Centro de Salud”

La funcionaria dijo que la dependencia trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Educación de Tamaulipas para extender las recomendaciones preventivas a los planteles escolares y evitar la exposición prolongada de estudiantes y personal educativo a las altas temperaturas.

Entre las medidas sugeridas se encuentran: mantenerse hidratado de manera constante sin esperar a sentir sed, evitar actividades al aire libre entre las 12:00 y las 18:00 horas, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como gorra o sombrero.

También se pidió evitar permanecer dentro de vehículos estacionados bajo el sol y extremar cuidados con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, considerados los grupos más vulnerables ante el calor extremo.