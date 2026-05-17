Palabra en el Mundo, Los poetas en Tamaulipas

Por Alejandro Rosales Lugo

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Los días 22 y 23 de mayo en un circuito de poetas que llegan de varios estados de la República se realiza en Ciudad Victoria, el encuentro con la palabra que se comparte en la mesa de la Poesía.

Poetas como Baudelio Camarillo, Federico Acosta, Baruk, Ramiro Rodriguez, Guillermo Berrones, Noraileana Esparza, se reunión en diálogo abierto.

En espacios públicos para hacer sentir la palabra como un medio eficaz de amor y de paz..

Al mismo tiempo en Argentina, Chile, Mexico y países de Europa en el gran Festival de Palabra en El Mundo.

Una de las sedes

Es el reclusorio estatal donde distinguidos poetas como Baudelio Camarillo, Ramiro Rodriguez

Llevan sus voces

Y sus libros a una lectura de emociones por la paz. Es un encuentro fraterno donde la cultura de la palabra y el arte cumple una de sus mas bellas funciones sociales: disfrutar la belleza de la poesía.

Osra tealuzar esta gran actividad en la sede de Cd. Victoria, se contó con el apoyo del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, sefuenfo espacios para el buen desarrollo de este encuentro de piezas de alta gama tanto de nuestro estado como de otros estados de la República.

Sitios como la Casa del Arte, La Pinacoteca del Estado, hermanan a sola voz la belleza de la poesía con escritores de obra publicada y distinguidos en premios nacionales e internacionales.

Uno de estos encuentros se realizará en el Taller Unicornio, donde los poetas presentarán sus poemas en el fabuloso Sillón de Jackson Pollock, en el cual el arte conceptual propicia una variación plástica de las palabras y las formas.

22 poetas en su concha, porque la palabra también está en juego en un Mundial por la Paz, la palabra también rueda y la cancha de la poesía es verde de la esperanza

Porque la palabra en el balón de nuestro mundo aspira a la paz.

El Sillón de Jackson Pollock es un referente del arte y la cultura de gran significado para todos los personajes, más 300 que han sentado sus reales en este popular objeto de arte.

Déjate caer en el sillón del pintor Ciudadano por la paz .

Y compre los libros de todos estos poetas

Que juegan el gran balón de la poesía por la paz del mundo.