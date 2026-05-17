Persisten rezago y sobrecarga laboral en juzgados; litigantes piden más personal y experiencia judicial

La abogada Esperanza Rodríguez indicó que aunque se han impulsado procesos de capacitación dirigidos a jueces y personal administrativo, aún existe inquietud por la incorporación de funcionarios con limitada experiencia en cargos jurisdiccionales.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- A casi un año de los cambios dentro del Poder Judicial, persisten la carencia de personal, insumos y exceso de carga laboral en los juzgados, lo que impacta en la impartición de justicia, señaló la abogada litigante, Esperanza Rodríguez Gómez.

La especialista, ejerce en las áreas civil, familiar, mercantil y laboral e indicó que aunque se han impulsado procesos de capacitación dirigidos a jueces y personal administrativo, aún existe inquietud por la incorporación de funcionarios con limitada experiencia en cargos jurisdiccionales.

“Se han hecho esfuerzos importantes en materia de capacitación, pero sigue existiendo preocupación por la falta de experiencia de algunas personas que recientemente llegaron a ocupar cargos dentro del sistema judicial”

Rodríguez Gómez consideró indispensable que quienes ocupen funciones como jueces, cuenten con carrera judicial y conocimiento previo dentro de la estructura del Poder Judicial, al señalar que impartir justicia demanda experiencia y una visión distinta a la que se adquiere únicamente desde el litigio.

“Para quienes ejercemos la litigación es importante que los jueces tengan carrera judicial y experiencia, porque impartir justicia requiere preparación y una perspectiva diferente al ejercicio externo de la profesión”

En materia familiar, explicó que una de las problemáticas que genera mayor número de asuntos es la relacionada con custodias y convivencia de menores, donde, dijo, las resoluciones deben garantizar igualdad para todas las partes involucradas.

“También existen casos donde los padres enfrentan dificultades para convivir con sus hijos y es importante que las decisiones se apliquen de manera equitativa”

La litigante expresó que además de fortalecer la capacitación, resulta necesario ampliar la plantilla laboral con más plazas administrativas y nuevos jueces para disminuir la saturación que actualmente enfrentan los tribunales.

Reconoció como favorable que dentro del sistema permanezcan juzgadores con trayectoria y carrera judicial, ya que esto contribuye a conservar experiencia, operatividad y conocimiento institucional dentro de los órganos jurisdiccionales.

La abogada advirtió que atender las carencias estructurales permitirá agilizar procesos y mejorar la atención a la ciudadanía que diariamente acude a los juzgados en busca de una resolución legal.