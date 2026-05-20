Así amaneció Victoria: más de 300 colonias sin agua tras tormenta eléctrica

Más de 300 colonias, fraccionamientos y sectores habitacionales de Cd. Victoria amanecieron este martes con baja presión o sin servicio de agua potable

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Más de 300 colonias, fraccionamientos y sectores habitacionales de Ciudad Victoria amanecieron este martes con baja presión o sin servicio de agua potable, luego de que una tormenta eléctrica dañara una línea de alta tensión en la zona de la Obra de Toma del Acueducto Guadalupe Victoria.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Victoria informó que la falla eléctrica interrumpió el funcionamiento de los equipos de bombeo que abastecen gran parte de la capital tamaulipeca.

Desde la madrugada, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad realizan trabajos para rehabilitar la línea afectada y restablecer el suministro de energía en el sistema hidráulico.

De acuerdo con el organismo operador, una vez que concluyan las maniobras de reparación y se normalice el servicio eléctrico, iniciará el protocolo de encendido del Acueducto Guadalupe Victoria para recuperar gradualmente el abasto de agua en la ciudad.

Entre las colonias afectadas destacan Enrique Cárdenas, Horacio Terán, Lázaro Cárdenas, Liberal, Moderna, Miguel Hidalgo, Norberto Treviño Zapata, Unidad Modelo, Zona Centro, Guadalupe Mainero, José de Escandón, Emilio Portes Gil, Pedro Sosa, Vamos Tamaulipas, La Presita, Las Playas y Revolución Verde.

También presentan afectaciones fraccionamientos como Villarreal, Puerta de Hierro, Sierra Madre, Valle Dorado, Teocaltiche, Las Misiones, Las Huertas, Residencial Campestre, Paseo de los Olivos, Haciendas del Bosque, Valle Escondido, Villa Jardín, Santa Fe, San Luisito y Las Alamedas, además de diversos sectores residenciales, condominios y unidades habitacionales.

COMAPA Victoria exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones y hacer uso responsable del agua mientras concluyen los trabajos de reparación.

El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Eduardo Gattás Báez aseguró que mantiene coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para acelerar el restablecimiento del servicio.