Estadounidense vuelca en la Victoria-Matamoros tras ser impactado por vehículo que huyó

Por Alfredo Peña
Ciudad Victoria-. Un ciudadano estadounidense resultó con golpes leves tras volcar la camioneta que conducía la mañana de este miércoles sobre la carretera Ciudad Victoria-Matamoros, a la altura del municipio de Güémez, luego de que otro vehículo lo impactó y se dio a la fuga.
El accidente ocurrió alrededor de las 06:30 horas, en el kilómetro 32. Elementos de Protección Civil de Güémez acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios al conductor, identificado como Seferino “N”, de 42 años y originario de Texas.
El hombre presentaba únicamente contusiones que no hicieron necesario su traslado a un centro hospitalario.
Seferino “N” manejaba una camioneta Van modelo 2007; provenía de Texas y tenía como destino Michoacán. En su declaración a las autoridades, señaló que otra unidad lo golpeó, provocando que perdiera el control, saliera del camino y volcara. Aseguró que el responsable huyó del sitio.
Los paramédicos notificaron a las autoridades competentes para que tomaran conocimiento del hecho. En la carpeta de rodamiento se observaron huellas de frenado de dos vehículos, lo que da credibilidad a la versión del afectado.