Estadounidense vuelca en la Victoria-Matamoros tras ser impactado por vehículo que huyó

Un ciudadano estadounidense resultó con golpes leves tras volcar la camioneta que conducía la mañana de este miércoles sobre la carretera Cd. Victoria- Matamoros

Por Alfredo Peña

Ciudad Victoria-. Un ciudadano estadounidense resultó con golpes leves tras volcar la camioneta que conducía la mañana de este miércoles sobre la carretera Ciudad Victoria-Matamoros, a la altura del municipio de Güémez, luego de que otro vehículo lo impactó y se dio a la fuga.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:30 horas, en el kilómetro 32. Elementos de Protección Civil de Güémez acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios al conductor, identificado como Seferino “N”, de 42 años y originario de Texas.

El hombre presentaba únicamente contusiones que no hicieron necesario su traslado a un centro hospitalario.

Seferino “N” manejaba una camioneta Van modelo 2007; provenía de Texas y tenía como destino Michoacán. En su declaración a las autoridades, señaló que otra unidad lo golpeó, provocando que perdiera el control, saliera del camino y volcara. Aseguró que el responsable huyó del sitio.

Los paramédicos notificaron a las autoridades competentes para que tomaran conocimiento del hecho. En la carpeta de rodamiento se observaron huellas de frenado de dos vehículos, lo que da credibilidad a la versión del afectado.