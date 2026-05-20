Intenso calorón dispara males gastrointestinales

Repuntan pacientes con males relacionados con alimentos en mal estado o por agua impura

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las altas temperaturas ya comienzan a reflejarse en un incremento de enfermedades gastrointestinales en Tamaulipas, confirmó la Secretaría de Salud estatal al alertar sobre los riesgos sanitarios derivados del calor extremo.

La Dra. Adriana Marcela Hernández Campos reconoció que durante las últimas semanas se ha detectado un nuevo repunte de padecimientos relacionados con alimentos contaminados y consumo de agua no segura.

La funcionaria explicó que el calor acelera la descomposición de alimentos y favorece la proliferación de bacterias, especialmente en puestos ambulantes o sitios donde no existen condiciones adecuadas de higiene.

Ante ello, recomendó consumir únicamente agua purificada, evitar alimentos crudos y reforzar el lavado frecuente de manos, principalmente antes de comer y después de acudir al baño.

Aunque la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios mantiene operativos permanentes de supervisión, reconoció que el ambulantaje representa uno de los principales retos para el control sanitario.

La dependencia pidió acudir al médico ante síntomas como diarrea persistente, vómito, fiebre o deshidratación, sobre todo en menores de edad y adultos mayores.