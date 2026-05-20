ITCA y los museos de Tamaulipas

GRANO DE ARENA/ JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES

Por. Juan Carlos López Aceves

Cada 18 de mayo, el mundo celebra el Día Internacional de los Museos, una jornada destinada a reconocer el valor de estos espacios, como guardianes del conocimiento, la memoria y la identidad cultural. Los museos no son solo vitrinas de objetos antiguos, sino lugares vivos que conectan generaciones, despiertan curiosidad y fomentan el pensamiento crítico.

Instaurado en 1977, este día, nos recuerda que el arte, la ciencia, la historia y la creatividad están al alcance de todos, y que al visitar un museo no solo se adquieren datos, sino una experiencia transformadora que puede inspirarnos a ver el mundo con nuevos ojos.

En consonancia con esta fecha, cada año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publica la “Encuesta de Museos”, con la información integra de la infraestructura y características de estos espacios, así como el perfil de sus visitantes y la experiencia que tuvieron en estos recintos.

¿Cómo la va al estado gobernado por AMÉRICO VILLARREAL ANAYA? De acuerdo a la edición publicada el pasado 18 de mayo, relativa al 2025, los 25 museos de Tamaulipas considerados por el INEGI, colocan a nuestro estado en el lugar 12 con menos establecimientos de este tipo.

La Ciudad de México (166), Estado de México (78), Jalisco (71), Puebla (60), Guanajuato (60), Coahuila (58) y Chihuahua (50), concentran el 44.69% de los 1,215 museos registrados por el INEGI en el país.

Ahora bien, por el número de visitantes, la CDMX, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y el Estado de México, sumaron 37’093,217 personas, representando el 71.05% del total nacional (52’206,907).

Tamaulipas tuvo una afluencia de visitantes en sus 25 museos, de solamente 287,510 personas visitantes, apenas el 0.55% del gran total.

Sobre este parámetro, que representa el porcentaje de la afluencia, el INEGI nos permite conocer la serie histórica desde 2017, el primer año de gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Hace 9 años, el INEGI contabilizó en Tamaulipas 18 museos, el 1.55% de los 1,156 en el país, que fueron visitados por 195,656 personas, arrojando un porcentaje de afluencia de 0.26%, que colocó a nuestro estado en el lugar 29 del ranking nacional.

De acuerdo a la “Encuesta de Museos” de este año, la afluencia de personas en los 25 museos colocó a Tamaulipas en el sitio 26. En 2024, el estado que gobierna AMÉRICO VILLARREAL ANAYA ocupó el lugar 28.

Un año antes, en 2023, Tamaulipas ocupó el sitio 27 empatado con Tlaxcala y Campeche, con el 0.48%. Y en el último año del gobierno de CABEZA DE VACA, el sitio ocupado fue el 28, empatado con Sonora, con un porcentaje de afluencia de 0.30%.

Visto desde una óptica positiva, en materia de museos el Gobierno del Estado tiene un área de oportunidad muy grande, para exhibir la grandeza histórica y la riqueza cultural de Tamaulipas en sus 25 museos.

Quienes han tenido la oportunidad de visitar los museos de Antropología de la CDMX, el Louvre y el Palacio de Versalles, en París, al Museo de Historia Natural de Londres, la Galería de Ufizzi y el Palacio de Pitti, en Florencia, el del Prado, en Madrid, deben saber que los museos de Tamaulipas están más cerca, cuestan menos y resguardan la historia de nuestro estado. Hay que visitarlos.