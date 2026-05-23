Antes de que acabe el 2026, inaugurarán Walmart

La Secretaría de Economía del municipio, Claudia Fernández Pecero señaló que la obra ya registra un buen avance.

Por. Benigno Solís/La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Antes de que concluya el presente año, será inaugurada la tienda Walmart así como el Pabellón Altamira.

La Secretaría de Economía del municipio, Claudia Fernández Pecero señaló que la obra ya registra un buen avance.

Los trabajos se efectúan a unos metros del puente del Barquito.

Dijo que la mayoría de los locales serán pronto asignados a quienes los ocuparán.

«Tenemos en proceso una plaza y esa plaza ya tiene el 90 por ciento de los locales dados, en junio, julio los van a entregar porque van a abrir antes de que finalice el año, van a abrir e inaugurar Walmart y todo lo que es Pabellón Altamira», explicó.

De igual manera, destacó la llegada de más inversiones sobre todo del giro gastronómico.

En los últimos dos meses, han abierto tres restaurantes.

Se trata de Sierra Madre, Santo Awachile y Enchilada Huasteca.