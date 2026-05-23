Aumenta riesgo de incendios en viviendas por calor y sobrecargas eléctricas

El director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tampico, Héctor Guzmán Curiel, advierte que las altas temperaturas elevan la demanda eléctrica en los hogares

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un incremento en el uso de aparatos de enfriamiento y las instalaciones eléctricas deficientes mantienen latente el riesgo de incendios en viviendas de Tampico.

De acuerdo con los datos de la corporación,durante 2026 ya suman 19 emergencias de este tipo.

El director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tampico, Héctor Guzmán Curiel, advierte que las altas temperaturas elevan la demanda eléctrica en los hogares y con ello aumentan las probabilidades de fallas, cortocircuitos y siniestros domésticos.

“Seguimos sobrecargando nuestras líneas eléctricas con demasiados climas. No vemos las cargas de electricidad en cada uno de los climas”, dijo.

Las estadísticas del organismo muestran un comportamiento ascendente en este tipo de incidentes: en 2024 fueron registrados 18 incendios en casa habitación; durante 2025 la cifra cerró en 57 casos y en los primeros meses de 2026 ya se han atendido 19 servicios relacionados.

El uso constante de minisplits, ventiladores y otros equipos para enfrentar las temperaturas extremas, explicó, incrementa la exigencia sobre instalaciones eléctricas que en muchos hogares continúan operando con cableado improvisado, extensiones inadecuadas o conexiones fuera de norma.

La comercialización de materiales eléctricos económicos sin certificaciones adecuadas también representa un factor de riesgo que puede derivar en variaciones de voltaje, cortocircuitos y posteriormente incendios dentro de las viviendas