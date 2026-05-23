Pierde el control y choca contra árbol en Fidel Velázquez; sin heridos

Conductor se impacta contra un árbol en camellón de la avenida Fidel Velázquez, a la altura de Soriana Palmas.

Por Alfredo Peña

Ciudad Victoria.- Un fuerte accidente se registró la mañana del sábado en la avenida Fidel Velázquez, a la altura de Soriana Palmas, cuando el conductor de un vehículo perdió el control y terminó impactándose contra un árbol.

El percance ocurrió alrededor de las 06:00 horas. Al arribar los elementos de vialidad, se descartó la presencia de personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba de norte a sur por dicha avenida; sin embargo, por alguna circunstancia el operador perdió el control, se desplazó hacia el extremo izquierdo, invadió el camellón central y se estrelló contra un árbol.

Automovilistas que transitaban por la zona llamaron a las autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del hecho y ordenaron el traslado del vehículo al corralón.