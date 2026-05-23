Registra puente Tampico cinco casos de crisis emocional en 2026

Los incidentes documentados se concentran entre febrero y mayo sobre la estructura que enlaza a Tamaulipas con Veracruz, donde corporaciones estatales han desplegado distintas intervenciones de contención y resguardo.

Por. José Luis Rodríguez Castro / Expreso La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Cinco casos de crisis emocional han sido registrados durante 2026 en el Puente Tampico.

De acuerdo con reportes de Seguridad Pública de Tamaulipas y registros de Voluntarios Zona Sur se trata de un adolescente de 16 años, tres hombres adultos y una mujer.

Los incidentes documentados se concentran entre febrero y mayo sobre la estructura que enlaza a Tamaulipas con Veracruz, donde corporaciones estatales han desplegado distintas intervenciones de contención y resguardo.

El primer caso documentado ocurrió el 20 de febrero, luego de una alerta emitida por el C5 relacionada con un adolescente de 16 años localizado en situación de riesgo sobre el puente.

Información de Seguridad Pública de Tamaulipas refiere que, al arribar al sitio, ciudadanos ya realizaban acciones de contención, permitiendo a los elementos estatales poner bajo resguardo al menor.

Durante marzo también fue reportado un caso relacionado con una mujer de aproximadamente 32 años, aunque sin mayores datos oficiales sobre las circunstancias del hecho o atención posterior.

Otro de los eventos corresponde a un masculino localizado en una zona exterior de protección de la estructura, situación que derivó en maniobras de intervención por parte de elementos de la Guardia Estatal.

El 18 de mayo trascendió otro caso relacionado con un hombre ubicado en el exterior del barandal de protección del Puente Tampico, donde personal estatal implementó acciones de contención y traslado hacia una zona segura.

A los hechos anteriores se suma un nuevo incidente ocurrido este jueves, cuando personal de la Guardia Estatal evitó que un hombre se arrojara desde el Puente Tampico.

El reporte oficial señala que los elementos realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron alertados sobre una persona con aparentes intenciones de lanzarse desde la estructura.

El masculino se encontraba sentado sobre el puente, por lo que los agentes aplicaron acciones inmediatas de intervención, logrando asegurarlo, retirarlo del punto de peligro y trasladarlo posteriormente a un área segura.

Los registros disponibles muestran casos con perfiles distintos, pero concentrados en una misma infraestructura vial durante el presente año, con participación recurrente de corporaciones estatales y cuerpos voluntarios de apoyo.