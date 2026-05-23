Rubén Rocha es citado por la FGR a declarar por acusaciones de EU

Rubén Rocha y los otros nueve funcionarios acusados de narcotráfico por Estados Unidos están siendo citados por la FGR para declarar.

Sinaloa.- La Fiscalía General de la República (FGR) citó a entrevista al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a los otros nueves funcionarios acusados por Estados Unidos de narcotráfico, como parte de las investigaciones del caso.

«En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad», informó la FGR a través de un comunicado.

En el mismo comunicado, autoridades confirmaron el citatorio a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, el próximo 27 de mayo a las 10:00 horas, para declarar respecto a las operaciones de agentes de Estados Unidos en la Sierra Tarahumara.