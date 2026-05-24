Ciudad Victoria: Buscan convertir clínica saturada del ISSSTE en Hospital General

La carga médica ha provocado presión constante sobre consultas, cirugías, estudios y atención especializada, especialmente en áreas donde existe déficit de médicos y subespecialistas.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La clínica del ISSSTE en Ciudad Victoria atiende diariamente a miles de derechohabientes de la capital y de distintos municipios de Tamaulipas, pese a que oficialmente aún no cuenta con la categoría de Hospital General. La creciente saturación médica, la falta de especialistas y el aumento de pacientes han llevado al instituto a impulsar un proyecto para fortalecer la unidad y ampliar su capacidad de atención.

Actualmente, la clínica opera como un verdadero hospital regional. De acuerdo con el subdelegado médico del ISSSTE en Tamaulipas, Jorge Cortina, la unidad brinda atención directa a entre 145 mil y 150 mil derechohabientes en Ciudad Victoria, aunque su cobertura real alcanza a una población estimada de 413 mil 500 personas en la región.

La carga médica ha provocado presión constante sobre consultas, cirugías, estudios y atención especializada, especialmente en áreas donde existe déficit de médicos y subespecialistas. Pacientes provenientes de municipios cercanos llegan diariamente a la capital debido a que sus clínicas locales no cuentan con capacidad resolutiva suficiente.

Ante este panorama, el ISSSTE trabaja desde hace más de año y medio en un proyecto para convertir la actual clínica hospital en un Hospital General con mayor capacidad médica y más servicios especializados.

“Lo que se requiere es ampliar nuestra capacidad resolutiva”, explicó Jorge Cortina al detallar que el objetivo principal no es aumentar significativamente la infraestructura física, sino fortalecer la cartera de servicios y contratar más especialistas.

La intención del instituto es reducir el número de pacientes que actualmente deben ser enviados a hospitales del sur de Tamaulipas o incluso fuera del estado para recibir atención especializada.

Entre las áreas prioritarias que buscan reforzarse destacan gastroenterología, urología, neurología, medicina interna y nefrología, especialidades que registran alta demanda debido al incremento de enfermedades crónicas y padecimientos complejos.

La falta de médicos especialistas ha generado tiempos prolongados de espera para consultas y procedimientos, además de una constante saturación en distintas áreas hospitalarias. En muchos casos, los derechohabientes deben atravesar procesos de referencia médica para ser canalizados a otras unidades del ISSSTE.

La situación refleja el crecimiento de la demanda médica en la región centro del estado, donde Ciudad Victoria se ha convertido en uno de los principales puntos de concentración hospitalaria para trabajadores, jubilados y familias afiliadas al instituto.

Además del fortalecimiento de especialidades, el proyecto contempla la contratación de nuevos médicos y subespecialistas que permitan mejorar la atención en consultas, cirugías y procedimientos diagnósticos.

Cortina señaló que oficinas centrales del ISSSTE ya trabajan en la definición del presupuesto y del esquema operativo necesario para concretar la transformación de la unidad médica en un Hospital General.

Mientras el proyecto avanza en fase de gestión, la clínica de Ciudad Victoria continúa operando bajo una fuerte presión hospitalaria, atendiendo una demanda regional cada vez mayor y funcionando, en los hechos, como uno de los centros médicos más importantes del ISSSTE en Tamaulipas.