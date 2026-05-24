Comapa Sur rehabilita red sanitaria en la colonia Jardín 20 de Noviembre

Las acciones se desarrollan en la Segunda Avenida, esquina con calle Cuarta, donde se realiza la rehabilitación de un tramo dañado de tubería sanitaria de 12 pulgadas.

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el propósito de fortalecer el funcionamiento de la infraestructura sanitaria y brindar un mejor servicio a la población, COMAPA SUR lleva a cabo trabajos de rehabilitación de la red de drenaje en la colonia Jardín 20 de Noviembre, en Ciudad Madero.

Las acciones se desarrollan en la Segunda Avenida, esquina con calle Cuarta, donde se realiza la rehabilitación de un tramo dañado de tubería sanitaria de 12 pulgadas.

Debido a que la infraestructura se localiza a una profundidad aproximada de 5.50 metros, las labores requieren maniobras técnicas especializadas y una cuidadosa ejecución para garantizar la seguridad y eficiencia de los trabajos.

Actualmente, la obra registra un importante avance, resultado del esfuerzo coordinado entre COMAPA SUR y el Ayuntamiento de Ciudad Madero, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema sanitario y prevenir afectaciones a los habitantes de este sector.

COMAPA SUR refrenda su compromiso de continuar trabajando en acciones que permitan optimizar la infraestructura hidráulica y sanitaria en beneficio de la ciudadanía.