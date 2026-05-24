Detectan primer caso de miasis humana en Morelos; estos son los síntomas

Desde la identificación del caso, se activaron de manera inmediata y coordinada los protocolos de atención médica, vigilancia epidemiológica y control sanitario

MORELOS, MÉXICO.- La Secretaría de Salud, en coordinación con Servicios de Salud de Morelos (SSM), informó en días recientes que brinda atención médica y seguimiento epidemiológico a un paciente masculino diagnosticado con miasis humana, quien se encuentra estable y bajo vigilancia clínica.

La dependencia reveló que desde la identificación del caso, se activaron de manera inmediata y coordinada los protocolos de atención médica, vigilancia epidemiológica y control sanitario, con el propósito de fortalecer las medidas preventivas y garantizar una intervención oportuna.

Cabe señalar que el paciente, residente de la zona metropolitana, presentó factores clínicos de vulnerabilidad; no obstante, actualmente se encuentra fuera de la unidad hospitalaria, bajo monitoreo médico y seguimiento epidemiológico permanente. En El Heraldo de México te explicamos todo lo que tienes que saber sobre este padecimiento.

«Como parte de la atención integral, personal especializado realizó acciones de verificación sanitaria y evaluación preventiva en el entorno, además de reforzar la orientación dirigida a la población sobre el cuidado oportuno de lesiones cutánea. Es importante resaltar que la miasis humana no representa un riesgo de contagio generalizado para la población y que, con medidas adecuadas de higiene, cuidado de heridas y atención médica temprana, puede prevenirse y tratarse de manera efectiva», se lee en el comunicado de la Secretaría de Salud de Morelos

La dependencia reveló que desde la identificación del caso, se activaron de manera inmediata y coordinada los protocolos de atención médica

Foto: Pixabay

¿Cómo saber y qué hacer si trengo miasis humana?

Autoridades sanitarias de Morelos han exhortado a la ciudadanía prestar atención a las reacciones que tengan tu cuerpo, principalmente si en días recientes has sufrido una herida expuesta. o una úlcera que aumente el riesgo de sufrir dicho padecimiento.

Uno de los principales síntomas de la miasis es sentir piquetes debajo de la piel, aunado a bultos o masas en el cuerpo que no han logrado cicatrizar y aumentan de tamaño. También especialistan han señalado que podrías tener mal olor en la herida y un ardor intenso.

Se recomienda no intentar extraer los gusanos por ti mismo, ya que podrías romper la larva y causar una infección bacteriana grave o reacciones alérgicas. El tratamiento consiste en la asfixia y extracción médica de las larvas bajo condiciones de higiene estrictas, seguido de antibióticos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO