Entrega Armando Martínez pavimentación e iluminación solar en la colonia Tampico-Altamira

Después de 50 años de espera, familias de este sector ya cuentan con una vialidad digna, moderna y con alumbrado público solar autónomo

Por. Benigno Solís

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, inauguró la pavimentación a base de concreto hidráulico y el sistema de alumbrado público solar autónomo de la calle Abasolo, ubicada en la colonia Tampico-Altamira, cumpliendo así una demanda histórica de los habitantes de este sector.

Durante el acto inaugural, el alcalde destacó que esta obra representa un acto de justicia social para las familias que durante más de cinco décadas solicitaron mejores condiciones de movilidad y seguridad en esta importante vialidad.

“Solamente en el sector de la Tampico-Altamira y Ganadera, el Gobierno Municipal de Altamira ha pavimentado 22 cuadras, lo que equivale a 2.6 kilómetros en pavimentación tanto de concreto hidráulico como asfáltico, con una inversión de 62 millones 498 mil pesos”, expresó el edil.

Asimismo, señaló que, en proporción a su población, este sector es actualmente el más beneficiado en obra pública de todo el municipio, reflejando el compromiso de la administración municipal con el bienestar y desarrollo de las familias altamirenses.

La obra entregada incluye pavimentación de alta durabilidad, así como moderno alumbrado solar autónomo, acciones que permitirán mejorar la conectividad, seguridad y calidad de vida de los residentes de la colonia Tampico-Altamira.