Funcionaria del ISSSTE es inhabilitada 10 años por desvío de recursos

La Secretaría precisó que la persona sancionada tiene derecho a impugnar la resolución y, en caso de hacerlo, defenderá la determinación conforme a derecho y con base en las pruebas obtenidas durante la investigación.

MÉXICO.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa inhabilitó por 10 años a una persona servidora pública del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por desviar recursos públicos.

La sanción derivó de las investigaciones realizadas por el Órgano Interno de Control en el ISSSTE, mediante las cuales se acreditó una falta administrativa grave.

La persona sancionada es Ruth L., asistente administrativa en la Representación Estatal Guanajuato, quien asignó recursos públicos a un tercero ajeno a la institución mediante un cheque por 913 mil 952 pesos con 32 centavos, sin fundamento jurídico.

La Secretaría precisó que la persona sancionada tiene derecho a impugnar la resolución y, en caso de hacerlo, defenderá la determinación conforme a derecho y con base en las pruebas obtenidas durante la investigación.

También exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad a través de la plataforma:

https://sidec.buengobierno.gob.mx/

La dependencia reiteró su compromiso de combatir la corrupción en la administración pública y fortalecer la confianza en las instituciones, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR