Llama presidenta a celebrar dos años del triunfo

El domingo 31 de mayo realizará un informe de Rendición de cuentas, por ello llamó a celebrar los dos años de su triunfo en las urnas

Por. Staff

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el próximo domingo 31 de mayo realizará un informe de Rendición de cuentas, por ello llamó a celebrar los dos años del triunfo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y las conquistas del pueblo, así como a reafirmar la defensa de la soberanía nacional, en las principales plazas públicas del país.

“Quiero hacerles una invitación, el próximo 2 de junio se cumplen dos años ya del triunfo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, ya vamos a cumplir dos años que ganamos la Presidencia de la República. Entonces, platicando con muchos compañeros, compañeras, decidí que voy a hacer un informe el domingo 31 de mayo, pero en vez de que todos vayamos a la ciudad, en cada plaza de las 32 entidades de la República vamos a conectarnos para que se escuche el informe. Se llama Rendición de cuentas.

“Que explique justamente lo que estamos explicando hoy: de dónde venimos, de dónde surgió el movimiento al que representamos, por qué el pueblo está contento, por qué no hay divorcio entre pueblo y gobierno, porque hay que seguir fortaleciendo la Transformación, y sobre todo, los gobiernos de pueblo. Seguir juntos, seguir caminando juntos y defender siempre la soberanía nacional. Porque México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. México a mucha honra y a mucho orgullo y con mucho trabajo es un país libre, independiente y soberano”, informó desde Teapa, Tabasco donde encabezó entrega de tarjetas de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores.