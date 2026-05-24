Motociclista se impacta con automóvil

El encontronazo se registró la madrugada del domingo, cuando se presentaba fuerte lluvia en la zona norte de Tampico

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

Un motociclista salió volando por los aires, tras impactarse contra un automóvil en el cruce de la Sexta Avenida con la calle Agustín Melgar en Tampico.

El coche dio vuelta a la izquierda para tratar de incorporarse a una calle lateral pero justo en ese momento, el operador del vehículo de dos ruedas se estrelló contra la parte frontal del auto.

El encontronazo se registró la madrugada del domingo, cuando se presentaba fuerte lluvia en la zona norte de Tampico.

Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja lo atendieron y después lo trasladaron al Hospital General de Tampico «Carlos Canseco».