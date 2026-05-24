Muere exsubprocurador ligado a casos polémicos

Murió Javier Coello Trejo, “El Fiscal de Hierro”, una de las figuras más polémicas de la procuración de justicia en México.

CIUDAD DE MÉXICO.— Javier Coello Trejo, exsubprocurador de la República y polémico abogado polémico, defensor del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ”, falleció a los 77 años de edad, dejando detrás una trayectoria marcada por el combate al narcotráfico, la polémica política y la defensa de personajes de alto perfil en México.

Durante los años ochenta y noventa, Coello Trejo se convirtió en uno de los rostros más visibles de la estrategia federal contra el crimen organizado, en una época caracterizada por operativos de alto impacto, confrontaciones violentas y denuncias sobre excesos en la actuación de las corporaciones de seguridad.

Analistas y sectores críticos consideran que aquel periodo mostró señales tempranas de la espiral de violencia, militarización y deterioro institucional que décadas después marcaría al país en la lucha contra el narcotráfico.

Tras su paso por la entonces Procuraduría General de la República, Coello Trejo encabezó un influyente despacho jurídico que asumió la defensa de empresarios, políticos y personajes polémicos de la vida pública nacional.

Entre los casos más mediáticos estuvieron la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, así como la representación legal del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, investigado por autoridades federales por presuntos delitos financieros y delincuencia organizada.

La figura de Coello Trejo dividió opiniones durante décadas. Para algunos representó una postura firme frente al crimen; para otros, simbolizó una etapa de mano dura marcada por prácticas cuestionadas y el uso político de la justicia.