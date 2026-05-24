Registra Altamira dos suicidios en zona rural

La víctima fue identificada como Eva María “B”, de 31 años de edad, quien sufría de un cuadro severo de depresión y ansiedad a causa de violencia física por parte de una expareja reciente.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Dos suicidios se registraron durante el fin semana en la zona rural de Altamira, informó la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron en los ejidos Ricardo Flores Magón y Benito Juárez, donde una mujer y un hombre se quitaron la vida.

El primer hecho se registró en una vivienda de la calle Juan Genaro de la Portilla del ejido Ricardo Flores Magón.

La víctima fue identificada como Eva María “B”, de 31 años de edad, quien sufría de un cuadro severo de depresión y ansiedad a causa de violencia física por parte de una expareja reciente.

José Manuel “L”, exesposo de la mujer y con quien ella vivía desde hace quince días, descubrió el cuerpo dentro del baño de la casa.

Tras percatarse de que la puerta estaba trabada, el hombre la y encontró a la joven suspendida con un mecate amarillo.

A pesar de que cortó la cuerda con un cuchillo e intentó reanimarla, la mujer ya no contaba con signos vitales.

Hallan a hombre colgado de un árbol

Durante el sábado se reportó el hallazgo de un hombre sin vida en un predio ubicado en la intersección de las calles Revolución y Miguel Hidalgo, en el ejido Benito Juárez.

El fallecido respondía al nombre de José “J”, de 46 años de edad. Un empleado de una empresa de reciclaje ubicada frente al terreno descubrió el cuerpo al llegar a su trabajo.

El cuerpo se encontraba en el patio frontal del terreno, colgado de la rama de un árbol con una soga y en una posición de suspensión incompleta.

Elementos de la Guardia Estatal resguardaron la zona como primeros respondientes, mientras que el personal de Servicios Periciales acudió a ambos sitios para realizar el levantamiento de los cuerpos y los traslados correspondientes.