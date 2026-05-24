Trabajadores aseguran que imagen de la Virgen de Guadalupe se apareció en obra carretera de SLP

El descubrimiento generó gran curiosidad entre los habitantes y la obra fue detenida de manera temporal para que pudieran observar la imagen formada en la roca

SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.- En redes sociales se hizo viral el hallazgo de un grupo de trabajadores que es parte de una obra carretera en San Luis Potosí, pues señalan que se trataría de una figura similar a la Virgen de Guadalupe. La imagen se encuentra plasmada en una roca gigante y la noticia de inmediato se hizo saber en la localidad, por lo que los obreros suspendieron las labores de construcción de manera temporal para que los habitantes pudieran observarla.

Los descubrimientos de figuras con apariencia religiosa son algo que captan la atención de inmediato tanto en las localidades cercanas como en redes sociales, donde también se despierta un fuerte debate entre quienes lo consideran como un milagro y aquellos que intentan darle una explicación a la formación de estas imágenes, tal y como lo ocurrido en San Luis Potosí.

¿Milagro en construcción de San Luis Potosí?

Los hechos ocurrieron en el municipio de Aquismón, San Luis Potosí, en la zona conocida como Las Golondrinas donde se realizan trabajos de construcción como parte de una obra vial. El descubrimiento habría ocurrido durante las labores de excavación en las que un trabajador notó una silueta en una de las rocas gigantes.

Aparece imagen de la Virgen de Guadalupe en obra carretera de San Luis Potosí. Foto: x @NotaCirculoRojo

Fue entonces que decidió consular al resto de sus compañeros y todos ellos coincidieron en que se trataba de una figura que asociaron con la Virgen de Guadalupe. La noticia se dio a conocer de inmediato en la localidad, por lo que habitantes motivados por la curiosidad acudieron al sitio y los obreros decidieron suspender la obra para que pudieran observar la imagen. En el lugar fue colocada una cruz de madera con flores rojas.

Algunos de los trabajadores documentaron la imagen y lo compartieron en redes sociales, donde los comentarios no se hicieron esperar entre aquellos que afirman que se trataría de una imagen de la Virgen de Guadalupe. Aunque otros señalan que podría tratarse de una formación natural provocada por la humedad o la erosión en la piedra.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO