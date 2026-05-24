Tras un año de espera, liberan 43 mdp para rescatar escuelas dañadas en Reynosa

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que los recursos comenzarán a entregarse la próxima semana y estarán destinados a reponer mobiliario

Por Raúl López García

REYNOSA, TAMAULIPAS.- Luego de más de un año de gestiones y trámites con el seguro federal, la Secretaría de Educación de Tamaulipas anunció la liberación de cerca de 43 millones de pesos para rehabilitar escuelas afectadas por las inundaciones registradas en Reynosa durante marzo del año pasado.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que los recursos comenzarán a entregarse la próxima semana y estarán destinados a reponer mobiliario, computadoras, instalaciones eléctricas y material didáctico perdido tras las severas lluvias.

“Son 43 millones de pesos en mobiliario escolar, computadoras, instalaciones eléctricas y material”, precisó.

El funcionario recordó que el proceso para acceder al seguro federal fue lento debido a los levantamientos técnicos y la validación de daños en cada plantel afectado, situación que retrasó la llegada de los apoyos.

“Hubo escuelas muy afectadas y agradecemos a las comunidades escolares que nos ayudaron en los días posteriores a la tromba para desaguar y limpiar”, expresó.

Valdez García adelantó que el próximo martes sostendrán reuniones en Reynosa para iniciar formalmente la entrega de los beneficios y supervisar la distribución de equipos y materiales en las escuelas afectadas.

“El seguro ya pagó y vamos a hacer la entrega de todos los beneficios”, añadió.

El titular de la SET subrayó que algunos planteles quedaron prácticamente inutilizables tras las inundaciones, principalmente por daños eléctricos y pérdida de equipo escolar, por lo que aseguró que esta inversión permitirá recuperar condiciones adecuadas para miles de estudiantes.