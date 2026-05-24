VIDEO: Joven lleva a bendecir el lápiz con el que hará su examen de admisión a la universidad

La chica ha compartido diversos videos en los que le pide a Dios ser aceptada en el proceso de selección de la Universidad Autónoma Chapingo

MÉXICO.- El sábado 23 de mayo se realizó el examen de admisión de la Universidad Autónoma Chapingo, tanto para preparatoria como para propedéutico y nivel licenciatura. Esta institución cuenta con 93 sedes en toda la República Mexicana, por lo que los aspirantes eligieron la más cercana a su domicilio para presentar esta prueba.

Los aspirantes que realizaron el examen ahora deberán esperar hasta el 28 de junio, para saber si fueron aceptados o no. Sin embargo, en redes sociales, algunos jóvenes decidieron compartir las cosas que hicieron horas antes de presentarlo.

En su cuenta agro_angie, una chica subió un video en el que señala que llevó a bendecir el lápiz con el que contestaría su examen de admisión, para ingresar al curso propedéutico que tiene duración de un año y está diseñado para que las y los alumnos que han terminando el bachillerato, se preparen para ingresar a alguna de las especialidades que ofrece la Universidad.

En el video de tan sólo 12 segundos que circula en redes, se ve a un sacerdote rociando agua bendita a niños y adolescentes, mientras la aspirante discretamente coloca el lápiz en su mano, para recibirla también.

«Y como último recurso, llevé a bendecir mi lápiz para el examen de admisión. si amigos ESTOY LOCAAA», escribió en TikTok.

Así reaccionaron los usuarios de redes sociales

Su clip generó diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales, algunos le desearon mucho éxito en su examen, mientras que otros le señalaron que el examen era en línea, por lo que no lo utilizaría, aunque en realidad la prueba de la Universidad Autónoma Chapingo fue de manera presencial y en la convocatoria se especifica la importancia de llevar lápiz, goma, sacapuntas y un bolígrafo de tinta azul.

«que Dios guíe tus respuestas».

«Que grande es tu fe. Que el Dios de los cielos cumpla los deseos de tu corazón».

«El examen en computadora».

«Todo es energía».

«pero el examen es en linea».

«Yo estudié 6 meses con un mismo lápiz, cuando fue mi examen use ese mismo lápiz todo chiquito sin goma, mordisqueado, pero fue el que me acompañó durante 6 meses».

Tras haber realizado su examen, la creadora del video subió otro con las siguientes leyendas: «entonces por fin hiciste el examen por el cual lloraste 50 mil noches» y «se dio lo que se pudo y lo hecho hecho esta, mucha suerte a todos y que la suerte este de su lado, espero ver ese aspirante seleccionado».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO