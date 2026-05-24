VIDEO: Niño le prende fuego al cabello de un joven y genera polémica

El incidente quedó captado por las cámaras de seguridad de una tienda; hasta ahora se desconoce el motivo de la agresión de un menor de edad contra un joven, pero las imágenes ya son virales en redes sociales

MÉXICO.- Las cámaras de seguridad de una tienda captaron el momento en el que un niño le prendió fuego al cabello de un adolescente aparentemente sin motivo alguno, situación que inició un problema entre los menores de edad y el dueño del negocio, quien salió detrás del mostrador al percatarse de lo ocurrido.

El video fue difundido a través de redes sociales por la cuenta de Andrés Álvarez (@andres.alvarez2747 en TikTok), aparente dueño del negocio quien no dio mucho detalle de lo sucedido para dejar que las imágenes hablaran por sí solas. En la toma se aprecia cómo mientras él se encontraba detrás del mostrador para darle cambio a un chico vestido de azul, a las espaldas de este iba un niño vestido con playera beige y quien habría iniciado el conflicto.

Pues una vez que el primer jóven recibió su cambio, el niño lo siguió y justo al estar en la espalda de un adolescente de cabello rizado, sacó un encendedor y le prendió fuego al pelo justo en la altura de la nuca. Cabe destacar que aunque el primer joven se percató de lo sucedido, únicamente miró la escena y continuó con su camino directo a la máquina de monedas.

Claro que al sentir el calor de su cabello ardiendo, el adolescente rápidamente se tocó la nuca para evitar que las llamas continúan quemando su cabellera; inmediatamente comenzaron los reclamos de la víctima al par de menores que continuaban fuera de la tienda.

Aunque en un primer momento se aprecia que el adolescente le reclama al más grande de ellos, éste le explica que fue el niño quien cometió la agresión, por lo que los reclamos cambian directamente. Cabe destacar que aunque se desconoce cuál fue el desenlace de la historia, el empleado también salió detrás del mostrador para mediar la situación.

De acuerdo con la información que se alcanza a ver en el video de las cámaras de seguridad, el incidente ocurrió el pasado 22 de mayo a las 18:49 horas. Aunque internautas que interactuaron con el video viral de TikTok solicitaron una actualización del caso, hasta ahora se desconoce si el niño sufrió alguna represalia o castigo por lo ocurrido; en cuanto al adolescente agredido, el hombre que difundió las imágenes compartió una foto de su aparente nuevo corte de cabello.

A través de redes sociales se leen mensajes como:

Estamos de acuerdo que eso es un delito?

Que niñato ve que es muy pesado, de seguro va a salir la mamá a decir que es una travesura

Le dio envidia los rizos del chico

No le veo la broma ni la risa

Que mal pedo, tan bonito cabello

La envidia en todo su esplendor

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO