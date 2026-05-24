VIDEO: Piqué estuvo como invitado especial en ‘La Casita’ de Bad Bunny

El exfutbolista acudió al concierto del 'Conejo Malo' acompañado de su novia, Claria Chía, con quien protagonizó una de las polémicas más fuertes del espectáculo

ESPAÑA.- Bad Bunny sigue sumando éxitos con su gira “Debí tirar más fotos” con la que este fin de semana llevó el reguetón a Barcelona. Como ya es tradición, el cantante puertorriqueño tuvo como invitados especiales en ‘La Casita’ a algunos famosos y entre ellos a Gerard Piqué que asistió al concierto acompañado de su novia, Clara Chía, con quien protagonizó una de las polémicas más fuertes en la industria por la infidelidad a Shakira.

El intérprete de «Ojitos lindos» se presentó este fin de semana en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona donde, como ya es tradición, tuvo como invitados especiales en ‘La Casita’ a destacadas personalidades de la industria musical, el entretenimiento, las redes sociales y el deporte, como el exfutbolista Gerard Piqué.

¿Gerard Piqué en el concierto de Bad Bunny?

Gerard Piqué fue captado bailando en ‘La Casita’ durante el concierto que Bad Bunny ofreció el sábado 23 de mayo, las imágenes se hicieron virales de inmediato en redes sociales ya que se le ve tomando, bailando y sonriendo junto a otros famosos como Richi Puig, jugador de LA Galaxy. La presencia del exfutbolista revivió entre los internautas los rumores de una enemistad entre Benito y Shakira.

¿Existe una enemistad entre Bad Bunny y Shakira?

En redes sociales se ha especulado de una enemistad entre Bad Bunny y Shakira. El tema “Los Pits” lanzado en 2023 ha sido tomado como una prueba, pues el cantante puertorriqueño respondería a la famosa canción de la colombiana junto a Bizarrap usando la frase: “Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar».

A esto se suma lo ocurrido en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, pues se señaló que Shakira dejó de seguir a Bad Bunny supuestamente molesta por no haberla invitado al escenario pese a que ella lo hizo durante su espectáculo en 2020. Aunque la cantante le dedicó un mensaje de felicitación, tras el concierto lo habría dejado de seguir en redes sociales haciendo más fuertes los rumores de una enemistad a los que se suma la presencia de Gerard Piqué en su concierto.

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CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO