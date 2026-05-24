“Ya no dejan corregir”: SNTE acusa pérdida de autoridad del maestro

El dirigente consideró que muchos padres han trasladado completamente la responsabilidad educativa a las escuelas, al grado de que algunos ven a los planteles únicamente como espacios de cuidado.

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño afirmó que los maestros enfrentan actualmente una pérdida de autoridad dentro de las escuelas debido a la falta de respaldo de algunos padres de familia y al temor de recibir denuncias cuando intentan corregir conductas de los alumnos.

El dirigente consideró que muchos padres han trasladado completamente la responsabilidad educativa a las escuelas, al grado de que algunos ven a los planteles únicamente como espacios de cuidado. “Si no estamos unidos los padres de familia y nosotros, esto no va a funcionar”, expresó.

Rodríguez Treviño señaló que actualmente muchos docentes prefieren evitar conflictos con los estudiantes por miedo a ser exhibidos públicamente o denunciados ante autoridades. “Llama la atención a su hijo y se va con el periódico, o Televisa, o con ustedes, y echen al profe”, reclamó.

El líder sindical comparó la situación actual con generaciones anteriores, cuando los padres respaldaban a los maestros en la disciplina escolar. “Antes, gracias a mi maestro en el rancho, me daba cocotes y ya iba yo a la casa y mi papá también me castigaba”, recordó.

En medio de este escenario, el dirigente también dejó abierta la posibilidad de continuar al frente de la Sección 30 del SNTE más allá de enero próximo, al señalar que cualquier decisión dependerá del Comité Nacional del sindicato y de las condiciones políticas del país.