Buscan reforzar Tránsito Tampico con hasta 30 nuevos agentes

El trabajo operativo demanda resistencia física, ya que los elementos laboran bajo distintas condiciones climáticas y participan de manera constante en labores de apoyo ciudadano

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La Dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico requiere incorporar entre 20 y 30 elementos adicionales para fortalecer la operatividad de la corporación; sin embargo, uno de los principales retos es encontrar aspirantes que cumplan con las condiciones físicas y el perfil necesario para desempeñar funciones en campo.

El director de la dependencia, Héctor Manuel Rodríguez Silva, explicó que actualmente existe necesidad de ampliar la plantilla operativa debido a las actividades que realizan diariamente los agentes en vialidades y espacios públicos.

“Ahí tendríamos que ver con la operatividad alrededor de 20,30 elementos más… pero tendremos que ver el perfil. Mucha gente que se presenta pero no con el perfil correspondiente, tendríamos que ver la capacidad y condiciones físicas”

Indicó que el trabajo operativo demanda resistencia física, ya que los elementos laboran bajo distintas condiciones climáticas y participan de manera constante en labores de apoyo ciudadano.

“Podría ser un perfil de 18 a 35 años de edad, buenas condiciones físicas de salud que tengan acondicionamiento físico, sabemos el trabajo es operativo tienen que estar en el sol, lluvia o a veces auxiliando al ciudadano en diferentes índoles tiene que tener cierto perfil físico atlético”

Rodríguez Silva dijo que será el Ayuntamiento de Tampico quien emita la convocatoria correspondiente para el reclutamiento, donde se establecerán los requisitos de ingreso y el proceso de selección.

Expresó que los aspirantes deberán aprobar los exámenes de control y confianza aplicados por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, además de presentar documentación como certificado de preparatoria, cartilla militar liberada y documentos oficiales.

El titular de Tránsito informó además que recientemente la corporación registró entre seis y ocho bajas voluntarias.

Actualmente la dependencia cuenta con aproximadamente 116 elementos, de los cuales 88 realizan funciones operativas, mientras que el resto está asignado a áreas administrativas e Ingeniería Vial.

La incorporación de nuevos agentes permitiría reforzar la presencia en calles y mejorar la capacidad de respuesta ante la demanda de servicios viales en el municipio.