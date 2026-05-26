Capacitan a personal del Ayuntamiento de Tampico en lenguaje incluyente y no sexista

Rodolfo Wiedmer Vázquez, auxiliar jurídico de la Dirección de Desarrollo Urbano e integrante del Comité para la Prevención de Violencias, Igualdad Sustantiva y No Discriminación, informó que estas acciones forman parte del plan impulsado por la alcaldesa Mónica Villarreal para mejorar la comunicación dentro de las distintas áreas del gobierno municipal.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Con el objetivo de fortalecer una comunicación más respetuosa, incluyente y libre de expresiones discriminatorias, el Ayuntamiento de Tampico continúa con su programa de capacitación interna dirigido al personal municipal mediante el taller “Lenguaje Incluyente y No Sexista”, correspondiente al segundo módulo.

Rodolfo Wiedmer Vázquez, auxiliar jurídico de la Dirección de Desarrollo Urbano e integrante del Comité para la Prevención de Violencias, Igualdad Sustantiva y No Discriminación, informó que estas acciones forman parte del plan impulsado por la alcaldesa Mónica Villarreal para mejorar la comunicación dentro de las distintas áreas del gobierno municipal.

“Esta actividad forma parte del programa de capacitación promovido por la alcaldesa Mónica Villarreal para fortalecer una comunicación más respetuosa e incluyente entre las distintas dependencias del Ayuntamiento”

Dijo que en esta etapa participarán entre 90 y 100 trabajadores pertenecientes a diversas direcciones y secretarías, con la intención de que paulatinamente la capacitación alcance a la totalidad del personal durante el resto de la administración.

Durante el taller se desarrollarán ejercicios prácticos enfocados en transformar las formas de comunicación interna y externa, promoviendo expresiones más incluyentes y evitando términos que puedan resultar discriminatorios.

“Por ejemplo, en lugar de utilizar expresiones como «los trabajadores del Ayuntamiento», se busca emplear términos como «las personas integrantes del Ayuntamiento» para generar una comunicación más incluyente»

Wiedmer Vázquez expresó que las capacitaciones han tenido una respuesta favorable entre los servidores públicos, quienes han mostrado interés en temas de igualdad e inclusión.

“Todos estamos en un proceso constante de aprendizaje para mejorar la atención que brindamos a la ciudadanía y construir espacios más respetuosos dentro del servicio público”, concluyó.