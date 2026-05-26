COMAPA SUR gestiona inversiones estratégicas para fortalecer infraestructura hidráulica

Dentro de estas acciones se contempla la rehabilitación de infraestructura estratégica en la Planta Altavista, mediante soluciones de ingeniería especializada

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMPICO, TAM.- Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento y modernización de la infraestructura hidráulica en la zona sur de Tamaulipas, COMAPA SUR continúa impulsando proyectos estratégicos mediante programas federales enfocados en agua potable, drenaje y saneamiento.

Derivado de diagnósticos técnicos integrales realizados por el organismo operador, se han identificado diversas áreas prioritarias que requieren intervención especializada para mejorar la eficiencia operativa del sistema y garantizar un servicio más confiable para la población.

En este sentido, COMAPA SUR logró integrar y validar proyectos ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), cumpliendo con los lineamientos técnicos, administrativos y financieros establecidos en programas federales como PROAGUA y PRODDER, orientados al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.

Dentro de estas acciones se contempla la rehabilitación de infraestructura estratégica en la Planta Altavista, mediante soluciones de ingeniería especializada enfocadas en la recuperación de presiones, reducción de fugas y modernización de líneas de conducción, como parte de un programa integral previamente validado ante instancias federales.

Estas acciones forman parte de una estrategia enfocada en la rehabilitación de líneas de conducción, optimización de presiones, recuperación de caudales y modernización de sistemas, mediante el uso de tecnología especializada que permita desarrollar obras de mayor durabilidad, eficiencia y menor impacto urbano.

Asimismo, se consideran procesos innovadores de rehabilitación “sin zanja”, que permiten intervenir infraestructura hidráulica interna reduciendo tiempos de ejecución y evitando afectaciones mayores a vialidades y movilidad urbana.

La gestión de estos recursos responde a una planeación técnica previamente establecida y a la necesidad de atender de manera responsable condiciones de infraestructura que durante años han requerido inversión y modernización.

COMAPA SUR continuará trabajando en coordinación con las instancias correspondientes para impulsar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad y continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento para las familias de la zona conurbada.