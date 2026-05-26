Detectan en España otro contagio de hantavirus relacionado con el MV Hondius

Las autoridades sanitarias internacionales, incluido el director de la OMS, advirtieron que era muy probable que se presentaran más personas contagiadas debido a que el periodo de incubación del virus puede alcanzar las seis semanas

Las autoridades sanitarias de España confirmaron un nuevo caso positivo de hantavirus relacionado con el brote detectado en el crucero MV Hondius, una embarcación que semanas atrás quedó bajo vigilancia internacional tras la muerte de varios pasajeros durante una travesía por Sudamérica.

El Ministerio de Sanidad español informó que el paciente es uno de los ciudadanos españoles que permanecían en aislamiento preventivo en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, desde su regreso al país el pasado 10 de mayo.

De acuerdo con las autoridades, el nuevo contagio corresponde a un “contacto estrecho” identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote en el barco. Tras confirmarse el resultado positivo, la persona fue trasladada a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del hospital, donde permanece bajo observación médica especializada y estrictas medidas de bioseguridad.

Ya son dos casos confirmados en España

Con esta actualización, España suma dos casos confirmados de hantavirus entre pasajeros y tripulantes españoles que viajaban en el MV Hondius.

Pese al nuevo diagnóstico, el Ministerio de Sanidad insistió en que no existe un riesgo adicional para la población general, ya que el contagio fue detectado dentro del dispositivo de cuarentena y monitoreo que ya estaba en marcha.

El brote internacional ha mantenido en alerta a distintos países desde comienzos de mayo, luego de que tres pasajeros murieran tras haber viajado en el crucero, que había partido desde Argentina y recorrió zonas del Atlántico Sur.

¿Qué es el hantavirus y cuáles son sus síntomas?

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente que generalmente está asociada al contacto con roedores infectados. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud investiga la posibilidad de transmisión entre personas dentro del crucero, algo considerado inusual.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con una gripe fuerte e incluyen:

Fibre

Fatiga

Escalofríos

Dolores musculares

Dolor de cabeza

Náuseas

En los casos más graves, la enfermedad puede afectar pulmones, corazón y riñones, provocando insuficiencia respiratoria y fallo orgánico. Hasta ahora, no se han reportado nuevas muertes relacionadas con el brote desde principios de mayo, aunque las autoridades sanitarias internacionales mantienen vigilancia activa sobre los pasajeros y la tripulación del MV Hondius.

Expertos en enfermedades infecciosas han advertido que todavía podrían aparecer nuevos casos en los próximos días debido al largo período de incubación del virus.

Según especialistas consultados por medios internacionales, los síntomas suelen desarrollarse aproximadamente tres semanas después de la exposición, aunque pueden tardar hasta seis semanas en aparecer. Por esa razón, varios países mantienen monitoreo sanitario durante 42 días desde el desembarco de los pasajeros.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO