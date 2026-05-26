Detienen en Tamaulipas a generador de violencia buscado por homicidio

Trascendió que el arrestado es señalado como líder regional de una célula delictiva y generador de violencia

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Elementos de la Unidad Especializada de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas capturaron a Jesús Ricardo “B”, de 26 años y originario de Ciudad Victoria, quien contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado.

Aunque en un primer momento las autoridades no dieron detalles de su captura, trascendió que el arrestado es señalado como líder regional de una célula delictiva y generador de violencia.

El asesinato que se le imputa ocurrió en 2025.

Para evadir la justicia, el individuo se ocultaba en poblados cercanos al municipio de Villa de Casas.

El lunes se desplegó un operativo que provocó una intensa movilización en la zona, hasta lograr ubicarlo y detenerlo.

Finalmente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.