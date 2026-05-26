Entrega Armando Martínez pavimentación de calle en El Edén

Durante el acto inaugural, el presidente municipal destacó la importancia de esta obra, la cual representa un beneficio directo para decenas de familias que diariamente transitan por esta vialidad

POR BENIGNO SOLÍS

EXPRESO-LA RAZÓN

ALTAMIRA, TAM.- Impulsando el desarrollo urbano de Altamira mediante obras que mejoran la calidad de vida de las familias, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, inauguró la pavimentación a base de concreto asfáltico de la calle C-4 del fraccionamiento El Edén, dando respuesta a una de las peticiones más sentidas de los habitantes del sector.

Durante el acto inaugural, el presidente municipal destacó la importancia de esta obra, la cual representa un beneficio directo para decenas de familias que diariamente transitan por esta vialidad.

“Nos encontramos en la entrada al fraccionamiento El Edén donde estamos inaugurando la calle C-4 que corresponde a un promedio de 8 cuadras”, expresó el alcalde.

Asimismo, Martínez Manríquez anunció que continuarán los trabajos de pavimentación en este sector, contemplándose un total de 17 cuadras rehabilitadas.

“Aquí vamos a inaugurar la pavimentación de un total de 17 cuadras. El próximo viernes 29 de mayo a las 6 de la tarde invitamos a todos los vecinos para este gran acto”, finalizó el edil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Altamira reafirma su compromiso de continuar realizando obras de infraestructura que fortalezcan la movilidad y eleven el bienestar de la población.