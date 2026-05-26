Erasmo González fortalece alianzas con Coparmex para consolidar el desarrollo turístico y urbano de Ciudad Madero

Erasmo González destacó que Miramar se mantiene como una de las playas certificadas más extensas de México, lo que representa un trabajo permanente de mantenimiento, ordenamiento y fortalecimiento de la cultura ambiental

OSCAR FIGUEROA

EXPRESO-LA RAZÓN

El presidente municipal Erasmo González Robledo sostuvo un encuentro con socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), donde reiteró la importancia de fortalecer la coordinación con el sector empresarial para impulsar proyectos estratégicos orientados al crecimiento económico, turístico y urbano de Ciudad Madero, consolidando una visión de desarrollo sostenible y mayor bienestar para las familias maderenses.

Durante la reunión encabezada por la presidenta de Coparmex, Xochiketzalli Viviana Rodríguez, el presidente municipal Erasmo González Robledo participó como orador invitado. En el encuentro también estuvieron presentes el director del organismo empresarial, Pedro Granados Ramírez, así como la directora de Desarrollo Económico, Yazmín Santiago Barrios, donde se expusieron avances y resultados que actualmente posicionan a Playa Miramar como uno de los destinos turísticos más importantes del país, destacando las certificaciones ambientales y de calidad con las que cuenta, entre ellas el distintivo Blue Flag y la certificación ISO, reconocimientos que acreditan altos estándares en limpieza, seguridad, conservación ambiental y servicios turísticos.

Erasmo González destacó que Miramar se mantiene como una de las playas certificadas más extensas de México, lo que representa un trabajo permanente de mantenimiento, ordenamiento y fortalecimiento de la cultura ambiental; además, se informó que durante el periodo vacacional de Semana Santa se registró una afluencia superior a 1.3 millones de visitantes en 17 días, incluyendo más de 200 mil asistentes durante el Viernes Santo, así como eventos masivos que generaron una importante derrama económica para Ciudad Madero y la zona conurbada.

Asimismo, se dieron a conocer resultados de encuestas aplicadas a turistas, donde se reflejan altos niveles de satisfacción y un incremento en visitantes provenientes de estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y Estado de México; resaltando además que la nueva conectividad carretera hacia la región del Bajío permitirá ampliar el mercado turístico y fortalecer la llegada de visitantes provenientes del centro del país.

En materia de infraestructura y desarrollo urbano, el presidente municipal expuso que Ciudad Madero impulsa inversiones históricas en pavimentación, infraestructura hidráulica, drenaje sanitario y rehabilitación urbana, con el objetivo de disminuir rezagos, mejorar la movilidad y elevar la calidad de los servicios públicos en distintos sectores de la ciudad; además de presentar el proyecto integral “Génesis”, impulsado como una estrategia regional para el manejo, saneamiento y reutilización del agua en el sur de Tamaulipas.

De igual forma, se resaltó el avance en la rehabilitación de espacios deportivos, áreas recreativas y proyectos de servicios públicos, entre ellos la nueva estación de transferencia de residuos sólidos, infraestructura que permitirá optimizar el manejo de basura mediante un modelo más eficiente y sustentable. Erasmo González reiteró que Ciudad Madero continúa avanzando con una visión de crecimiento ordenado, fortaleciendo el turismo, la inversión y la infraestructura urbana para consolidarse como una ciudad moderna, competitiva y con mayores oportunidades de desarrollo para toda la población maderense.