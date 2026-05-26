Escuelas toman medidas para evitar que calor afecte a estudiantes

Hasta el momento no se han registrado golpes de calor entre la comunidad estudiantil.

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Medidas como evitar actividades deportivas al aire libre, no sacar a los alumnos entre las 11 de la mañana y las tres de la tarde, entre otras, implementan escuelas de Altamira ante las altas temperaturas que se registran en la zona.

El objetivo es que no se presenten golpes de calor entre los alumnos.

Mario Ortiz Sánchez, director de educación en Altamira, dijo que los planteles cuentan con suficiente agua embotellada para hidratar a los menores.

«Por parte de la Secretaría de Educación, se dieron instrucciones para no sacarlos en horarios picos de 11 a 3 de la tarde, evitar deportes durante ese momento fuera de las techumbres y los árboles y sobre todo hidratarse», mencionó.

Comentó que las actividades deportivas deben trasladarse a las aulas de manera teórica.

Hasta el momento no se han registrado golpes de calor entre la comunidad estudiantil.

Por otra parte, precisó que las escuelas se quedaron sin energía eléctrica tras la tormenta que se presentó el fin de semana.

Sin embargo, se logró restablecer el suministro y para la mañana del lunes ya contaban con luz por lo que no fue necesario suspender clases.