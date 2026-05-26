Rubén Rocha Moya comparece ante la FGR tras ser señalado por EU

Rocha Moya lanzó un comunicado tras su comparecencia ante la Fiscalía General de la República

MÉXICO.- A través de un comunicado, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya dio a conocer su comparecencia ante la Fiscalía General de la República tras ser señalado por Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.

En el documento, Rocha Moya indica que compareció ante la FGR con sede en Culiacán, Sinaloa, así como lo que hará tras este testimonial ante las autoridades en México:

«Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal. Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario. Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia, que el movimiento de la Cuarta Transformación, ha venido saneando y legitimando, a través de múltiples acciones reformadoras que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos.

Indicó que «con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca. Inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra Presidenta e indiscutible Jefa del Estado Mexicano, que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla».

A la opinión pública: Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal. Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026

En su posicionamiento, el mandatario con licencia también expresó respaldo al sistema judicial mexicano y a las instituciones de justicia, al afirmar que cree en el Estado de Derecho y en los procesos institucionales.

Además, vinculó su postura con los principios del movimiento de la Cuarta Transformación y expresó respaldo político a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una líder que defiende la soberanía nacional.

La comparecencia ocurre en medio del contexto de investigaciones federales que han derivado en citatorios a distintos actores políticos y exfuncionarios, aunque hasta el momento las autoridades federales no han informado públicamente detalles sobre el contenido específico de esta diligencia ni el alcance de la declaración rendida por Rocha Moya.

El mensaje del gobernador con licencia se dio horas después de que trascendiera su presencia en instalaciones federales en Culiacán. Hasta ahora, la FGR no ha emitido una postura oficial sobre la comparecencia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO