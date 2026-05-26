Separan del cargo a director de Vía Pública de Tampico tras señalamientos de ambulantes

La presidenta municipal señaló que su gobierno privilegia el diálogo y la atención ciudadana, por lo que, tras escuchar los planteamientos y revisar las pruebas exhibidas, se determinó la separación temporal de los funcionarios

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Luego del bloqueo realizado por vendedores ambulantes en la zona centro de Tampico y tras una reunión de aproximadamente hora y media en la oficina de Presidencia Municipal, el Ayuntamiento acordó separar del cargo al director de Vía Pública, Marco Antonio Sandoval Puentes, así como a tres supervisores de la dependencia, para dar paso a una investigación interna por presuntas anomalías.

Entre los señalamientos expuestos por comerciantes de la laguna del Carpintero y de distintos sectores del municipio se encuentran supuestos cobros indebidos, falta de entrega de comprobantes y presunto maltrato verbal.

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, indicó que durante el encuentro los oferentes presentaron evidencia en video y audio para respaldar sus denuncias.

“Hay videos que ellos presentaron con los celulares que traían, de manera verbal platicaron… Tenemos que escuchar la parte de los empleados de la administración”

La presidenta municipal señaló que su gobierno privilegia el diálogo y la atención ciudadana, por lo que, tras escuchar los planteamientos y revisar las pruebas exhibidas, se determinó la separación temporal de los funcionarios señalados mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

“Situaciones que hoy se van a tomar medidas; quien está encargado de Vía Pública, que es Marco Sandoval, ya no va a estar dentro de la administración por esta situación… vamos a pedir que se separen de los cargos para hacer las investigaciones pertinentes”

Asimismo, exhortó a los comerciantes a formalizar los señalamientos mediante denuncias para integrar los procedimientos conforme a derecho.

Villarreal Anaya expresó que el municipio buscará reforzar el orden en espacios como la laguna del Carpintero y el centro histórico, respetando el reglamento de Vía Pública y garantizando condiciones adecuadas para residentes y visitantes.

“Nadie por encima de la Ley. Todos debemos cumplir lo que ahí se establece… vamos a empezar a trabajar para poner orden en toda la laguna del Carpintero y el centro; debemos cuidar muchísimo esta parte de que somos un municipio turístico”

La alcaldesa recordó que durante el reciente puente vacacional Tampico recibió alrededor de 47 mil visitantes, con una derrama económica estimada en 43 millones de pesos, por lo que consideró prioritario evitar conflictos que afecten la actividad turística y la prestación de servicios.

Respecto a las versiones que involucran a liderazgos de comerciantes ambulantes, entre ellos María Luisa Cobos, la edil dijo que cualquier acusación deberá sustentarse mediante denuncias formales.

“Nosotros no podemos dejarnos guiar por comentarios… que hagan sus denuncias. Por encima de la Ley nadie. Invitamos a quienes hayan sido agredidos o tengan que ver con un mal comportamiento de funcionarios municipales o terceros externos que hagan las debidas denuncias”

La presidenta municipal confirmó que Marco Antonio Sandoval Puentes fue separado recientemente del cargo y adelantó que continuarán las mesas de trabajo con comerciantes ambulantes de la laguna del Carpintero, zona centro y sector norte para atender sus planteamientos y dar seguimiento a sus demandas.