Tamaulipas espera lluvias fuertes, granizo y rachas de viento: SMN

Las condiciones descritas serán generadas por una vaguada en altura sobre el norte de la República Mexicana, inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo del golfo de México

Para este martes, se pronostican lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros

[mm]) para regiones de Tamaulipas (suroeste) y San Luis Potosí (noreste); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Nuevo León (norte y sur), y fuertes (de 25 a 50 mm) en áreas de Coahuila (norte y noreste). Las precipitaciones se acompañarán de descargas

eléctricas, posible caída de granizo y rachas muy fuertes de viento de 50 a 80 kilómetros por hora (km/h), además se prevén condiciones para la formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila. Las condiciones descritas serán generadas por una vaguada en altura sobre el norte de la República Mexicana, inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo del golfo de México.

Asimismo, se pronostican lluvias muy fuertes en regiones de Oaxaca (este y sur) y

Chiapas (oeste y sur); fuertes en zonas de Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (centro y sureste), Veracruz (norte y sur), Guerrero (este), Campeche (norte), Yucatán (este y oeste) y Quintana Roo (norte y costa); intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Tabasco, así como lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Estas precipitaciones también se acompañarán de descargas eléctricas y con posible

caída de granizo y serán ocasionadas por otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán, el desplazamiento de la onda tropical número 2 sobre el sureste mexicano, un canal de baja presión extendido en el interior del país y el flujo de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y golfo de México.

Por otra parte, se prevén rachas de viento de 60 a 80 km/h y tolvaneras en Baja

California, Chihuahua, Durango y Zacatecas; rachas de 50 a 70 km/h en San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y con tolvaneras en Baja California Sur y Sonora, además de rachas de 40 a 60 km/h en Michoacán, Querétaro, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, y con posibles tolvaneras en Sinaloa.

Se recomienda a la población de las entidades mencionadas a mantenerse bien

hidratados, vestir ropa de manga larga y de colores claros durante el día, no exponerse durante tiempos prolongados a la radiación solar y brindar especial atención a la niñez, adultos mayores, enfermos crónicos y grupos vulnerables.

CON INFORMACIÓN DE CONAGUA