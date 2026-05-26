¿Te pueden negar trámites si no actualizas tu CURP biométrica?

Dependencias federales advirtieron que en los próximos meses algunos trámites oficiales podrían comenzar a requerir la actualización biométrica

La implementación de la CURP biométrica continúa avanzando en distintas partes del país durante 2026 y con ello aumentaron las dudas entre personas que todavía no realizan el trámite. Una de las principales preguntas es qué ocurrirá si el documento no se tramita antes de que termine mayo, especialmente luego de que comenzaron a operar nuevos módulos del Registro Nacional de Población (RENAPO) en varias entidades.

Aunque el Gobierno federal confirmó que la nueva CURP biométrica ya forma parte del proceso de modernización de identidad oficial en México, las autoridades aclararon que durante mayo de 2026 el trámite todavía se encuentra en fase de implementación gradual y no existe una sanción económica para quienes aún no la hayan solicitado.

Sin embargo, dependencias federales advirtieron que en los próximos meses algunos trámites oficiales podrían comenzar a requerir la actualización biométrica, principalmente en procesos relacionados con validación de identidad, servicios gubernamentales y registros administrativos. Debido a ello, las autoridades recomendaron iniciar el procedimiento lo antes posible para evitar saturación en módulos y retrasos posteriores.

La nueva CURP mantiene los 18 caracteres tradicionales del documento actual, pero incorpora información adicional como fotografía digital, huellas dactilares, escaneo de iris y firma electrónica. Según autoridades, estos elementos permitirán fortalecer los mecanismos de identificación y mejorar el acceso a distintos servicios públicos en México.

¿Qué pasa si no tramitas la CURP biométrica en mayo?

Hasta este momento, no tramitar la CURP biométrica antes de que termine mayo no genera multas, bloqueos ni cancelación de documentos oficiales. Autoridades federales reiteraron que el proceso continúa desarrollándose de manera gradual y que el registro todavía no es obligatorio para toda la población.

No obstante, el Gobierno federal señaló que conforme avance el despliegue nacional, algunas instituciones podrían comenzar a solicitar la CURP biométrica para determinados trámites oficiales, especialmente aquellos relacionados con identidad, salud y servicios digitales. Además, debido al incremento en la demanda registrado en módulos de RENAPO, las autoridades recomendaron no esperar hasta los últimos meses del año para realizar el trámite, ya que en algunas sedes las citas comenzaron a agotarse rápidamente.

Actualmente, el registro debe realizarse únicamente mediante cita previa en el portal oficial: citas.renapo.gob.mx. RENAPO explicó que las fechas disponibles se actualizan constantemente y pidió a la población consultar únicamente canales oficiales para evitar fraudes, gestores o páginas falsas que prometen adelantar citas a cambio de dinero.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica

La captura de datos biométricos debe realizarse de manera presencial en módulos autorizados del RENAPO, oficinas del Registro Civil y sedes habilitadas por autoridades federales. Entre los documentos solicitados actualmente se encuentran:

Acta de nacimiento certificada

CURP tradicional validada

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

Correo electrónico personal

En el caso de menores de edad, también puede aceptarse credencial escolar u otro documento de identificación. El trámite incluye toma de fotografía, huellas digitales, escaneo de iris y captura de firma electrónica. Las autoridades reiteraron que la CURP biométrica es completamente gratuita y recomendaron acudir con toda la documentación completa para agilizar el proceso.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO